CHP lideri Özel, vekilleri bu ay çıkması beklenen İmamoğlu iddianamesi için uyardı: ‘Algı kampanyasına hazır olun’

CHP lideri Özgür Özel, Meclis’in yeni yasama yılının değerlendirmesini yapmak için geride kalan hafta sonu milletvekilleriyle bir otelde iki günlük kamp gerçekleştirdi. Kampta basına kapalı olarak yapılan oturumlarda hem güncel siyasete hem de Meclis çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Özel; milletvekilleriyle yaptığı toplantıda yolsuzluk ve rüşvetle suçlanan CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun bu ay çıkması beklenen iddianamesine ilişkin konuştu. Milletvekillerini “İddianameyi yandaş basına servis edecekler” diye uyaran Özel’in “Haberler yaptıracaklar. Cımbızla laflar çekecekler. Oradan algı yürütecekler. Moral bozmak isteyecekler. Buna hazırlıklı olun” dediği öğrenildi. CHP’nin bu sürece karşı hazırlandığını belirten Özel’in “Kamuoyuna gerçekleri anlatma, bilgilendirme adına hukukçulardan bir ekip oluşturduk. Sizler de hazırlıklı olun” bilgisini paylaştığı aktarıldı.

‘BEN TARTIŞMADIM, SİZ DE TARTIŞMAYIN’

Bunun yanında, toplantılarda muhalefet partisi liderlerinin Meclis’in açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile verdiği görüntünün de konuşulduğu kaydedildi. Özel’in bu konuda “Bu fotoğrafı Saray servis etti. Saray insani bir davranışı kullanmak istedi. İnsanlar günlük hayatta nezaket gösterir, tebessüm eder. Ama sanki Saray bütün Meclis’i domine ediyor görüntüsü vermek istediler” yorumunu yaptığı belirtildi. Fotoğrafta yer alan liderlere gösterilen tepkileri eleştirdiği belirten Özel’in “Ben liderleri de aradım. Muhalefete muhalefet etmememiz lazım” dediği kaydedildi.

Ayrıca Özel’in İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun CHP’nin Meclis açılışına katılmama kararına ilişkin “TBMM protesto edilecek yer değildir” sözleriyle ilgili “Ben bir şey demedim. Siz de söylemeyin. Muhalefet partileriyle tartışmayın. En alttaki parti yöneticisine kadar, muhalefetten kimseyle tartışmayın” uyarısında bulunduğu öğrenildi.

‘SAHADA OLMAYAN MECLİS’TE OLSUN’

Öte yandan; toplantıya ilişkin konuşan milletvekilleri önceki yıllara göre daha sakin bir toplantı yapıldığını aktardı. Vekiller “Meclis’in açılışıyla ilgili yine itirazlar oldu. Bazı milletvekilleri katılmamız gerektiğini söyledi. Bazıları da geçen yıl da Erdoğan’ı ayakta karşılamamamız gerektiğini, bu boykotun geçen yıl da yapılmış olması gerektiğini söyledi. Ama bunun dışında çok büyük bir mesele olmadı. Hatta gruba moral veren bir kamp oldu. Bazı arkadaşlar kampa ailelerini niye getiremediklerini sordu. Özgür Bey, şu anın çalışma zamanı olduğunu söyledi. ‘İnşallah bir dahaya aileli olacak’ dedi. Meclis çalışmaları için de yoğun katılım istedi. Gerekirse ileride nöbet sistemine geçebileceğimizi söyledi. Yani ‘Sahada olmayan Meclis’te olsun’ diyor” değerlendirmesini paylaştı.