CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey istifa etti

Muğla'nın Milas ilçesinde, kendisine ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiği iddialarıyla gündeme gelen CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey, partisinden istifa etti.

CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, parti vizyonu ve yereldeki güçlü duruşun, şahsi görüşlerin her zaman üzerinde yer alan sarsılmaz bir bütün olduğu belirtilerek, "Bu doğrultuda, Milas İlçe Başkanımız son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında Genel Başkanımızın liderliğindeki kararlı yürüyüşümüze ve örgütümüzün disiplinli duruşuna herhangi bir zarar gelmesini önlemek amacıyla görevinden istifa etmiştir. Yeni yönetim süreciyle ilgili bilgilendirmeler en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Ahmet Kılbey, “CHP'den istifa etmedim sadece görevimde istifa ettim. Ne partimi ne de genel başkanımı zor duruma sokacak bir şey yaparım. Ben 50 yıldır CHP’liyim ve bu ilelebet böyle olacak. Özgür Özel’in mücadelesine her zaman ortak olacağım. Ne bana ne de partime iftira atılmasını kabul ederim. Daha fazla bu konunun gündeme gelmemesi nedeniyle sadece görevimden istifa ettim, ben gönülden CHP’liyim. Bugün de Genel Başkanımız başı dik Milas'ta mitingde olacak. Bu benim yaptığım bir fedakarlık. Partim için her türlü fedakarlığı yapamaya da hazırım” dedi.

NE OLMUŞTU?

Muğla Valiliği, Milas ilçesine bağlı Menteş Mahallesi'nde, CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiğine ilişkin görüntülerin basına yansıması üzerine inceleme başlatmıştı.