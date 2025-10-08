Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'nin ilk yurtdışı mitinginin saati belli oldu

CHP'nin ilk yurtdışı mitinginin saati belli oldu

8.10.2025 22:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
CHP'nin ilk yurtdışı mitinginin saati belli oldu

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için adalet istemiyle başlatılan Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin yurtdışında da düzenleneceğini açıklanmıştı. CHP Lideri Özgür Özel, Belçika'da düzenlecek mitingin yeri ve saatini duyurdu.

CHP, Cumhurbaşkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerini yurtdışında da düzenlemeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde MYK toplantısında alınan kararla Belçika'nın Brüksel kentinde 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' düzenleneceği açıklanmıştı.

CHP'NİN YENİ ADRESİ BELÇİKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 12 Ekim Pazar günü düzenlenecek mitingin yeri ve saatini Şişli'de gerçekleştirilen mitingte yaptığı açıklamayla duyurdu.

ÖZGÜR ÖZEL SAATİ AÇIKLADI

'Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi'nin 61'incisini Brüksel Meydanı'nda saat 12.00'de gerçekleştirileceğini açıklayan Özel, şöyle konuştu:

"Brüksel'de 12 Ekim pazar günü saat 14.00'te Brüksel Meydanı'nda 61. eylemi Brüksel'deki, Hollanda'daki, Almanya'daki, Fransa'daki yurttaşlarımızla ve yoldaşlarımızla yapacağız. Bundan sonra elbette her çarşamba İstanbul'da, her hafta sonu Anadolu'da, icap eden her zaman dünyanın bir başka yerinde bu darbeye direneceğiz, duyuracağız, püskürteceğiz."

İlgili Konular: #Özgür Özel #Belçika