CHP Rize 39. Olağan İl Kongresi'nde mevcut başkan Saltuk Deniz yeniden seçildi

CHP 39. Olağan Rize İl Kongresi İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye, Genel Başkan Yardımcıları Erhan Adem ve Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, siyasi partilerin il başkanları, esnaf odalarının yöneticileri, STK ve sendika temsilcileri ile partililer katıldı. Tek listeyle gidilen seçimde mevcut Başkan Saltuk Deniz, güven tazeledi

Divan Başkanlığını Erhan Adem'in yaptığı kongre, İstiklal Marşı ile başladı. Konuşmasında sokak ortasında uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden gazeteci ve aktivist Hakan Tosun'u anan Adem, "Değerli dostlar, Önergeyi okumadan önce, milletimiz adına mücadele eden Sayın Hakan Tosun’u rahmetle anıyorum. Geçtiğimiz gün iki kişinin saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden, doğayı korumak ve ormanların katledilmesini engellemek için mücadele eden, özgür gazeteciliğin hakkını veren bir insandı.Işıklar içinde olsun. Bizim iktidarımızda, bütün gazeteciler özgürce gazetecilik yapacak, özgürce yazacak. Ne olması gerekiyorsa, ülke koşullarında onu yazacak. Bunun garantisini veriyoruz" dedi.

"İKTİDARIN AYAKLARININ ALTI KAYIYOR"

Adem, sözlerine şöyle devam etti:

"Belediye başkanlarımızın ve ön seçimde oy veren milyonlarca vatandaşımızın desteklediği Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, hâlâ haksız suçlamalarla mahkemeye çıkarılamadı.Bekliyoruz bakalım, daha ne kadar bekleyeceğiz? İktidarın ayaklarının altı kayıyor. Merkezi hükümetin artık bir 'tek adam rejimi'ne dönüştüğü bu sistemde, baskı ve kumpaslarla bizi sindirmeye çalışıyorlar. Ama unuttukları bir şey var: Biz 1980 kuşağının çocuklarıyız. O dönemde yapılan baskıları gördük, yaşadık. Bize baskı geldikçe biz daha çok kenetlenir, daha çok mücadele ederiz! Ve o iktidarı indireceğiz. Göreceksiniz, çok az kaldı. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde sadece yürümeye değil, koşmaya ant içtik. Bir adım geri atmayacağız! Korkumuz yok, tereddütümüz yok.Bizim bir beklentimiz yok. Eğer bir çıkar beklentimiz olsaydı, Allah bizi kahretsin. Tek hedefimiz var: Partimizi iktidara taşımak ve Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı yapmak. Bakın, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü var.Mustafa Kemal Atatürk’ün 1924’te kurduğu bu kurum, Türk çiftçisine ve tarıma hizmet etmek için kuruldu. Ama bugün 10.160 dönümlük arazisinin 4.162 dönümü, Emine Erdoğan’ın onursal başkanı olduğu Sıfır Atık Vakfı'na kiralanmak isteniyor. Milli Emlak da bu kiralamaya 'olur' verdi. Bu kabul edilemez."

ZELİHA AKSAZ ŞAHBAZ: "GELECEĞİMİZİ BİR AVUÇ YANDAŞ SERMAYEYE TESLİM ETMEYECEĞİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "100 yıl önce nasıl işgale direndiysek, bugün de ekonomik işgale direniyoruz. Rize’nin yaylalarında, Anadolu’nun köylerinde bu sömürüye karşı direnen insanlar var. Biz, topraklarımızı ve geleceğimizi bir avuç yandaş sermayeye teslim etmeyeceğiz" dedi.

TAHSİN OCAKLI: "RİZE’DE ARTIK AKP BİRDEN FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARAMAYACAK"

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Yapmamız gereken şey, çıkarılan iklim ve maden yasalarına karşı örgütlenmek ve iktidar değişene kadar mücadele etmektir.Uyuşturucu çeteleri, sokak cinayetleri, hukuksuzluk. Bunların hepsi iktidarın kendi ikbalini koruma çabasıdır. Ama biz yılmayacağız.Tutuklu belediye başkanlarımızın ve dimdik duran arkadaşlarımızın yanındayız. Rize’de artık AKP birden fazla milletvekili çıkaramayacak! Belki de hiç çıkaramayacak. Hodri meydan" ifadelerini kullandı.