CHP'li Ağbaba Erdoğan'ın 'enflasyon' açıklamasına yanıt verdi: Tabloda tek tek gösterdi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın; “Avrupa ülkelerinde durum bizden daha vahim” açıklamaları karşısında Avrupa ülkeleri ile Türkiye’deki resmi rakamları karşılaştırdı.

“Türkiye’de 5004 TL brüt asgari ücret ortalama 311 Euro’ya denk gelirken, Almanya’da brüt asgari ücret 1621 Euro, Fransa’da 1603, Hollanda’da 1725, Belçika’da 1658 Euro ve Yunanistan’da ise 774 Euro civarında. Türkiye Avrupa’da en düşük asgari ücrete sahip üç ülkeden biriyken aynı zamanda tüm Avrupa ülkeleri içinde en yüksek asgari ücrete çalışana sahip ülke durumundadır.

"DAHA FAZLA ALABİLİYORLAR"

Almanya’da 1621 Euro asgari ücretle 8105 adet yumurta, 910 kilogram un, 2439 kg patates alınabilirken, Türkiye’de asgari ücretle sadece 2647 adet yumurta, 405 kilogram un ve 712 kilogram patates alınabiliyor. Yine Erdoğan’ın raflar boş kaldı dediği Avrupa ülkelerinden Fransa, Hollanda, Belçika hatta yıllardır krizle boğuşan Yunanistan’da dahi asgari ücretliler ülkemizdeki asgari ücretliye göre temel besin maddelerinden daha fazla alabiliyor.

Fransa’daki bir asgari ücret ile 263 kilogram tavuk, Belçika’daki bir asgari ücret ile 255 kilogram ve Yunanistan’da bir asgari ücret ile 372 kilogram tavuk alınabiliyorken, Türkiye’deki asgari ücret ile sadece 131 kg tavuk alınabiliyor. Bu durum şekerde, yağda, pirinçte, soğanda, et ve sütte de geçerli. Bu ülkelerin hepsinde asgari ücretlinin alım gücü ülkemizdeki asgari ücretlinin alım gücünü katbekat geride bırakmış durumda. Bir başka deyişle Avrupa ülkelerindeki asgari ücretliler bolluk, ülkemizdeki asgari ücretliler ise sefalet ve açlık içerisinde yaşıyor.

14 KAT DAHA FAZLA

Türkiye’de bir yıllık gıda enflasyonu Euro Bölgesi'ndeki bir yıllık gıda enflasyonundan 14 kat daha fazla.

Almanya’da yıllık enflasyon mart ayında yüzde 7.3, Fransa’da 4.5, Hollanda’da 9.7 Belçika’da 8.3 ve Yunanistan’da ise yüzde 7.2 civarında yer alıyor. Sadece bu 5 ülke ile kıyaslandığında; Türkiye yüzde 61 resmi enflasyonla Hollanda’dan 6 kat, Fransa’dan 13.5 kat, komşu Yunanistan’dan 8.5 kat daha fazla enflasyona sahip.

Ayrıca Euro Bölgesi'nde yıllık gıda enflasyonunda yaşanan artış yüzde 4.7 iken Türkiye’de bir yıllık gıda enflasyonu yüzde 70.33 artış ile Euro Bölgesi'nden tam 14 kat daha fazla. Türkiye artık yüksek enflasyonda Venezuela, Zimbabve ile birlikte dünyanın en yüksek üçüncü enflasyonuna sahip ülke. Türkiye yüksek enflasyonda dünyada zirveye oynarken, AKP Genel Başkanı'nın ülkemizi düşük enflasyona sahip Avrupa ülkeleri ile kıyaslaması, bu ülkelerde durumun dahi vahim olduğunu öne sürmesinin akılla, mantıkla izah edilebilecek bir yanı yoktur.”