CHP'li Alban'dan Bakan Ersoy'la ilgili çarpıcı iddia: Kendi arazisine kattı

13 Aralık 2021 Pazartesi, 16:14

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Turizm Bakanlığı’nın 2022 Bütçesi görüşmelerinde CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Bodrum-Torba’daki bir yolu, kendi şirketine ait otelin arazisine kattığını iddia etti.

Elinde torbayla kürsüye çıkan Alban, “Muğla'da Torba halkı yolsuz kaldı, Bakan yolunu buldu, yolu parseline kattı, satın aldı. Bakan vardır bulunduğu makama güç katar, değer katar; Bakan vardır bulunduğu makamın gücünü kendi şirketine, parsellerine, yandaşlarına kullanır” dedi.

Alban şunları söyledi:

"Bu maliye arazisinde, bu arsada, burada halkın hakkı vardır, tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır, Sizin kamunun mallarını kendi şirketlerine peşkeş çekmekten dolayı burada bütçe konuşması değil, gelip burada hakkın önünde "Evet, ben bunları yaptım, ben istifa ediyorum, doğrudur bunlar." demeniz lazım, sizi istifaya davet ediyorum. Yok eğer "Bunlar yanlış, bunlar yanlış bilgi." diyorsanız -bütün Genel Kurula hitap ediyorum- buyurun, bir araştırma komisyonu kuralım bu süreci baştan sona araştırsın. Yüreğin yetiyorsa gel ya istifa et ya araştırma komisyonu öner Sayın Bakan."