CHP’li Arpacı’dan Bakan Ersoy’a Denizli çağrısı

Yayınlanma: 16.11.2023 - 11:16

Güncelleme: 16.11.2023 - 11:16

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2024 Yılı Bütçe Kanun Teklifi üzerindeki görüşmelerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda söz alan CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli’nin turizm kenti olması için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a çağrıda bulundu.

“DENİZLİ TURİZMİNİN GELİŞMESİ İÇİN UÇUŞ SEFERLERİ ARTIRILMALI”

Denizli’nin ,antik şehirler ve höyükler yönüyle tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan medeniyetler içerisinde dünyanın en zenginlerinden biri olduğunu belirten Arpacı, “Bunun için bakanlığınız tarafından ilgiye ihtiyacı olan şehirlerin başında geliyor. Denizli'ye yapılacak küçük dokunuşlarla on iki ay turizm yapma imkânına kavuşacak bir şehir olabiliriz. Burada, özellikle Ulaştırma Bakanlığıyla ortak hareket edilmesi gerektiğini vurgulamak istiyorum çünkü Denizli'nin turizmde belli bir noktaya gelememesinin önündeki en büyük engel Denizli'nin ulaşım problemidir. Uçuş seferlerinin sadece İstanbul'a ve ne yazık ki yok denecek kadar az olması nedeniyle 2023 yılı turizm gelirindeki düşüşü görüyoruz. Dünyanın birçok noktasından ziyaretçisi olan Pamukkale başta olmak üzere, diğer turistik yerlerimizin ziyaretçi sayılarının artması bu uçuş seferleriyle doğrudan bağlantılıdır. Şu anda 2'si Sabiha Gökçen'e, 2 tanesi de İstanbul Havalimanı'na olmak üzere 4 sefer bulunmaktadır; bu sayı gelen misafirler için yetersizdir. Kıyaslama yapmak gerekirse Kapadokya bölgesine olan uçuş seferleri ne yazık ki Denizli'de yoktur. Denizli'den günde en az 10 sefer İstanbul'a sefer olmalıdır, yurt dışına ise en az 2 noktaya sefer olursa bölge gelişimi başta olmak üzere ülke ekonomisine çok daha fazla katkı sağlayacaktır. Bu konuda, tekrar ediyorum, ilgili bakanlık olan Ulaştırma Bakanlığıyla iş birliği içinde olmanızı ve çözüm üretmenizi diliyorum” diye konuştu.

“DENİZLİ’NİN 2 ARKEOLOJİ MÜZESİNE İHTİYACI VAR”

Kentin müze ihtiyacı olduğunun altını çizen CHP’li vekil, “Bir diğer önemli konuysa Hierapolis, Laodikya ve Tripolis'teki kazılarda geçmişe ışık tutan eserler ortaya çıkmasına rağmen bu eserleri sergileyebileceğimiz bir müzemizin olmayışıdır. Şu anda diğer illerle kıyasladığımda çok fazla eserimiz olmasına karşın arkeoloji müzemiz yoktur. Bu bölgede bizim öncelikli olarak 2 arkeoloji müzesine ihtiyacımız vardır. Bunlardan 1 tanesinin Laodikya girişinde, diğerinin ise Hierapolis yani Pamukkale girişinde olması gerekmektedir. ‘Çürüksu Havzası’ dediğimiz 100 kilometrelik alanda tam 6 adet antik kent mevcuttur ve sadece 3 tanesinde aktif kazı yapılmaktadır. Sizden isteğimiz bölgedeki kazılara daha da fazla destek verilmelidir. Çok yakın zamanda Denizli'ye geldiniz ve Celal Şimşek Hocamızın neler yaptığını, özellikle Laodikya kazıevine Denizli sanayicisinin ve STK'lerin sahip çıktığını gördünüz. Bu kazıevlerinin artması ve daha verimli çalışması için antik kentlere girişteki elde edilen gelirlerin yüzde 10'unu kazı heyetlerine aktarsak şu anda görüşmesini yaptığımız bütçeye yük olmadan bunu sağlayabileceğimizi düşünüyorum. 2023 Yılı Kamu Yatırımları Programı'nda da arkeoloji müzesi yapımına ilişkin bir çalışmanızı göremedik. Bu konuyu 2024 Yılı Kamu Yatırımları Programı'na almanızı ve bu ihtiyaca cevap vermenizi dilerim” ifadelerini kullandı.

“PAMUKKALE GECE AYDINLATILMALI”

Pamukkale’nin önemine değinerek sözlerini sürdüren Şeref Arpacı, “Sayın Bakanım, ziyaretiniz sırasında bildiğim kadarıyla gece konaklama yapmadınız. Birçok kişi de Pamukkale'nin güzelliğini geceleri göremiyor. Pamukkale Traverten bölgesine modern bir aydınlatma yapılması hâlinde geceleri de ziyaretçi akınına uğrayacak ve gelirleri en az yüzde 50 daha artacaktır; bunu sizlere hatırlatmak isterim. Denizli'nin bir başka doğal güzelliğine sahip olan Çal ilçemizden bahsedeceğim. Burada 18 özel firma tarafından Çal Bağ Yolu Projesi başlatılmıştır; bölgenin bağcılığı ve bölgeye has üzümü olan Çalkarası üzümünün genişletilip ‘eko turizm’ adı altında başlatılan ve bölgeye katkısı olacağı düşünülen bir projedir. Bölgenin İtalya Toskana, Kaliforniya'da da Napa Valley gibi bir potansiyeli vardır. Tamamen özel teşebbüslerle ilerleyen projeye bölge halkıyla birlikte koordinasyon sağlanarak bölgenin tahrip edilmeden yeni konaklama alanlarının oluşturulması ve turizm acentelerinin bu bölgeye yönlendirilmesi gerekmektedir. Yine bu bölgeyle ilgili olarak Çal ilçesinde Apollon Lairbenos Tapınağı vardır. Bu tapınağı şu anda hâlihazırda bir bekçi beklemektedir ve tapınak atıl ve bakımsız durumdadır; turizme ivedilikle kazandırılması gereken yerlerden birisidir” dedi.

“DENİZLİ, TEKSTİL TURİZMİ, SAĞLIK TURİZMİ, İNANÇ TURİZMİ MERKEZİ OLABİLECEK BİR POTANSİYELE SAHİP”

Ulaşım sıkıntılarının giderilmesi gerektiğini belirten Arpacı, “Bir diğer husus, Bozdağ'dır. Bozdağ Kayak Merkezi için de yukarıda saymış olduğum uçak seferlerinin artırılması ve ayrıca İzmir, Antalya, Muğla karayollarının düzeltilmesi şehrin turizm açısından gelişimine katkı koyacaktır. Özellikle konaklama desteklerinin verilmesi hâlinde burası günübirlik turizmden çıkacak ve tatilcilerin uzun süre bölge halkına katkı sağlayacak bir nokta olacaktır. Denizli, tekstil turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi merkezi olabilecek bir potansiyele sahiptir. Bunu sağlamak da öncelikli olarak sizin görevinizdir diyerek ilimize katkılarınızı bekliyor, bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.