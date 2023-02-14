CHP'li Aslanoğlu: Seçimleri engelleyecek bir durum yok

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 12:14

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 12:17

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından parti olarak afet bölgesinde yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi vermek ve izlenimlerini paylaşmak amacıyla bir basın toplantısı düzenledi.

İktidarı eleştiren ve afet bölgesinde büyük bir organizasyon eksikliği olduğuna dikkat çeken Aslanoğlu, CHP’li belediyelerin bölgeye çok önemli yardımlar ulaştırdıklarını açıkladı.

"HALEN KURTARILMAYI BEKLEYEN İNSANLAR VAR"

İzmir’in süreç boyunca kendisine yakışır bir dayanışma ruhu sergilediğini ifade eden Aslanoğlu, “Deprem bölgesi tamamen yıkıntılar altında. Yeterli koordinasyon sağlanamamış. İlk iki gün devlete ulaşmakta güçlük çekilmiş. Bölgedeki yaraların sarılması geçmiş, halen bölgede kurtarılmayı bekleyen on binlerce insan var. Bugün 9. güne geldik, halen enkaz altında binlerce insan var. AKP il başkanına söyledik, tekrar söyleyelim. Siz devlet değilsiniz, hükümetsiniz. Kendinizi devlet yerine koymaktan vazgeçin. Vali AKP’lilerin, MHP’lilerin valisi değil, CHP’lilerinde de valisidir. Valilik herkese eşit olacak, biz de valiliğimize sahip çıkacağız. Devletin yaptığı yardımları anlatırken, bunların hiçbirinde başka anlam gütmenin anlamı yok. Belediyeler de devletin kurumlarıdır. Onların bir şey yapmasını engellemek devletin çivisini çıkarma işidir. AFAD devletin kurumudur. Ama siz kötü yönetiyorsunuz, beceriksizliklerini herkes gördü. Hükümetsiniz ama hükmedemiyorsunuz, 10 günde hala çadır götürmediğiniz binlerce insan var. AKP de bu ülkenin partisi. Keşke iyilikte yarışabilsek. Ben 500 tırla yardım ediyorum, AKP daha fazla etsin. Söylediğimiz tek şey var, engellemeyin” diye konuştu.

"SEÇİM İÇİN ENGEL YOK"

CHP İl Başkanı Aslanoğlu seçimlerin zamanında yapılıp yapılmayacağı ile ilgili sorulara ise şu yanıtı verdi: “Anayasa metni çok açık sadece savaş döneminde seçim ötelenebilir. Mayıs’ı Cumhurbaşkanı istedi. Resmi seçim Haziran ve Haziran’a da çok uzun zaman var. OHAL’de seçim yapılmasında hiçbir engel yok, daha önce de yapıldı. Seçimin yapılmasını engelleyecek bir durum yok.”

Okullarda uzaktan eğitim karına karşı çıkan Aslanoğlu, “Acilen alınan bu kararların çoğu gibi bu da yanlış. Pandemiyi yaşamasaydık, bu tartışılabilir şeylerden biri olabilirdi. Ancak zaten 1,5 yıl online eğitim vermek zorunda kaldık. Çocuklarımız hiç mi okula gitmeden mezun olsun istiyoruz? Bunlar geleceğimizi karartır. Bugünün basit problemini çözmeye çalışırken yarının devasa problemlerini oluşturabilir. Bunlar tek adam rejiminin handikaplarından biri. Hızla karardan geri döneceklerini düşünüyorum. Hızla geri dönülmelidir. Biz ilk önce turizm tesislerini dolduralım, yazlık kampları aktive edelim, depremzedeleri evlerimizde ağırlayalım. Bunların hiçbiri yetmezse, o zaman bunu gündeme alalım” diyerek sözlerini tamamladı.