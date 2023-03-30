CHP’li Bakan: Suyumuzun yüzde 75’i boşa gidiyor, Cumhurbaşkanının haberi yok

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 12:20

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 12:20

Çevre Komisyonu CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan, Meclis Genel Kurulu’nda Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerine konuştu.

“HER KANUN TEKLİFİNDE BİR RANT MEVZUSU VAR”

Çevre Komisyonu’na herhangi bir kanun teklifi geldiğinde heyecanlandığını aktaran Murat Bakan, “Niye heyecanlanıyorum? Çünkü gerçekten, ülkenin, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın dev gibi çevre sorunları var. ‘Acaba ne gelecek?’ diye heyecanlanıyorum. İki gün önce insanlar sokakta spor ayakkabılarıyla, trençkotlarıyla geziyorlardı; bugün kar yağışına uyandık. Hiç düşünüyor musunuz, neden? Dünya ciddi bir varoluş problemi yaşıyor. Türkiye bu varoluş probleminden en çok etkilenecek ülkelerden biri Akdeniz havzasında olduğu için. Buraya gelmesi gereken yasa iklim yasası ama siz torba yasa getiriyorsunuz. Bir yasayı getirirken ulusal çıkarları, ülkenin menfaatini, Türkiye’nin geleceğini değil birtakım çıkar gruplarının öncelikli taleplerini getiriyorsunuz buraya. Her seferinde havucun büyüğü heybede, her kanun teklifinde bir rant mevzusu var” diye konuştu.

“BU İKTİDARIN AKLI, BU TARIM BAKANLIĞI’NIN AKLI BU KADAR”

İklim kriziyle ilgili bir Meclis Araştırması Komisyonu kurduklarını ve Meclis’e ilettiklerini belirten Bakan, “800 küsur sayfalık rapor yazdık. Bunda Sibel Ersoy var, Behiç Çelik var, Murat Çepni var yani tüm Meclis gruplarından arkadaşımızın bu 820 sayfalık raporda emeği var, katkısı var. İklim kriziyle ilgili ne yapılması gerektiğini ne yapılacağını söyledik. Ya, Allah aşkına! Bir tane bürokrat alıp okumaz mı şunu ya! Şuradaki bizim önerilerimizi bir tane bakanlık değerlendirmez mi! İklim krizi bu ülkenin ulusal güvenlik sorunu. Ben bu iklim araştırma komisyonunda arkadaşlarımla beraber sahaya çıktım, beraber Seyfe Gölü’ne gittik. Oranın muhtarı bize dedi ki: ‘Ya, sayın vekillerim, buraya geldiniz, bu Seyfe Gölü geçmişte turnaların, flamingoların yuvasıydı. Yüz binlerce flamingo, allı turna havalandığında gökyüzü kararırdı, gökyüzü görünmezdi.’ Şu an bir tane kuş yok. Göl kurumuş. Yanında TİGEM’in çiftliği var, hayvancılık yapıyor, sulu tarım yapıyor, gölü kurutmuş. 200 metre derinden su çekiyor TİGEM hâlâ, böyle bir bilgisizlikten, böyle bir bilinçsizlikten bahsediyorum. Sadece Seyfe Gölü mü? Konya kapalı havzası... Herkes diyor ki: ‘Konya kapalı havzası kuraklık sebebiyle obruklar oluştu. Su yok.’ Konya kapalı havzasında stratejik ürününüz ne biliyor musunuz? Şeker pancarı. Yani sulu tarım isteyen bir ürün. Bu iktidarın aklı, bu Tarım Bakanlığı’nın aklı bu kadar. Konya’da şeker pancarı yetiştiriyor” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANININ HABERİ YOK”

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 22 Mart Dünya Su Günü’nde “Cumhuriyet tarihinde yapılanların 2 katından fazla barajı yirmi bir yılda inşa ettik. Ülkemizin bir damla suyunun boşa gitmesine rıza göstermedik” dediği tweeti gösteren CHP’li Bakan, “Cumhurbaşkanı da okumamış bu raporu. Türkiye’deki tatlı suyun yüzde 75’i vahşi sulamayla gidiyor. Seferberlik ilan edelim, kapalı, damlama tipi sulamayla ilgili dedik. Bunu ben söylemedim, AK Partili de söyledi, İYİ Partili de söyledi, MHP’li de herkes söyledi. Yüzde 75’i boşa gidiyor, Cumhurbaşkanının bundan haberi yok ‘Bir damla suyu boşa kaybetmedik’ diyor. Devlet Su İşleri bütün sulak alanları kuruttu. Türkiye’nin göllerinin yüzde 60’ından fazlası ya kurudu ya kirlendi. Suyu israf etmeyecekseniz buraya bu torba yasayı değil su kanunu getirecektiniz, su kanunu. Niye getirmediniz su kanununu? Su kanunu yok bu ülkenin. Komisyonda ‘Biz de destek verelim’ dedik, niye gelmedi?” diye sordu

“BU AKIL VE BİLGİ İSTER, VİZYON İSTER”

Kanunda çevre ile ilgili bir maddenin olmadığını işaret eden Murat Bakan, “Çevreyle ilgili düşünen, ülkenin geleceğiyle ilgili bir adım atmak isteyen yok, öyle bir akıl yok. Yasama dönemi bitiyor, seçime gidiyoruz. İklim kanunu şuradan çıkartsak, su kanunu çıkartsak, biyolojik çeşitliliği koruma kanunu çıkarsak... Bu ne ister? Bu akıl ve bilgi ister, vizyon ister. Sizin getirdiğiniz kanun teklifine bak, işte, deniz kıyısında yer altına otopark yapacak; belli grostonun üzerindeki gemilerin cezası indirilecek yani yine bir rant meselesi. Hamasetle siyaset olur belki ama hamasetle devlet yönetilmez. Hamasetle devlet yönetemeyeceğinizi bu seçimde göreceksiniz” şeklinde konuştu.