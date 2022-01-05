CHP'li Bakırlıoğlu: Elektriğe gelen zamlar tarıma darbe vuracak

05 Ocak 2022 Çarşamba, 09:47

Elektriğe, doğalgaza ve akaryakıta büyük oranlarda zam geldiğini hatırlatan Bakırlıoğlu konutlarda kademeli tarife sistemine geçilmesi ve diğer elektrik aboneleri için gelen yüklü zamlar herkesi mağdur edeceğini söyledi.

CHP’li Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada, "Elektriğe yapılan zam ile özellikle ticarethaneler, sanayi kuruluşları ve tarımsal sulama abonelerinin ödeyeceği fatura tutarlarının yüzde 90 ile yüzde 130 arasında artacağı öngörülüyor. Bir yılda gelen zam oranı yüzde 100’den fazla. Sadece elektrik değil, mazot, gübre ve ilaca gelen zamlar çiftçinin belini zaten bükmüş durumda. Bu şartlar altında tarımsal üretim yapılması, çiftçinin tarlasına, bağına, bahçesine bakması, gübrelemesi, ilaçlaması, sulaması mümkün görünmüyor. Bir yılda tarımsal sulamada kullanılan elektriğe yüzde 120 zam geldi. Mazot fiyatı dolar her yükseldiğinde artıyor. Gübre fiyatları 3 kat arttı. Tarımda kullanılan ilaç fiyatındaki artış iki katını geçti. İşçilik maliyetleri yüzde 50 arttı. Buna karşın çiftçinin ürettiği ürün fiyatları yerinde sayıyor." dedi.

Tarımsal üretimdeki maliyet kalemlerindeki artışların döviz kurlarına bağlı olduğunu belirten Bakırlıoğlu, "Fakat dolar kuru 18 lira olduğunda belirlenen fiyatlar, dolar 11-12 liraya düştüğünde zamlı olarak kaldı. Dolar tekrar 13 liraya yükseldiğinde başta mazot olmak üzere her şeye yeniden zam geldi. Geçen yılbaşında Manisa’da 6,75 lira olan mazot fiyatı bugün 12,89 lira. Neredeyse iki katına yükseldi. Tarımsal Abonenin elektrik fiyatı 93 kuruştan 2 lirayı geçti. 1 Ocak 2021’de tarımsal abonenin kullandığı elektriğin kilowatt saat fiyatı 93 kuruş iken, bugün 2 lira 5 kuruşa yükseldi. Çiftçinin üzerindeki elektrik maliyeti yükü iki katından fazla artmıştır. Geçen yıl her 100 tarımsal sulama abonesinin 2,5’u faturasını ödeyemediği için elektriği kesildi. 2022 yılı için gelen zamlarla bu rakam katlanarak artması kaçınılmazdır ifadelerine yer verdi." ifadesini kullandı.

"ELEKTRİK DESTEĞİ 81 İLDE UYGULANMALI"

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için yapılması gerekenleri sıralayan CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu çiftçi üzerindeki maaliyet yükünü azaltmak için halen altı ilde uygulanan elektrik bedelinin yüzde 35’nin devlet tarafından karşılanması uygulanmasının 81 ili kapsayacak şekilde genişletilmesini ve tüm çiftçiler üreticiler bu haktan yararlandırılması gerektiğini söyledi.

Bakırlıoğlu, çiftçi ürününü hasat döneminde sattığı için eline bir defa para geçtiğine vurgu yaparak, daha hasat yapmadan tarımsal sulama faturalarını ödemek zorunda kalındığını ve bu nedenle tarımsal sulama faturalarının hasat döneminde ödenmesi uygulamasına yeniden dönülmesinin çiftçileri rahatlatacağını belirtti.

Konuyu tüketici açısından da değerlendiren CHP’li Bakırlıoğlu en büyük riskin maliyetlerdeki bu artışların gıda fiyatlarına yansıması olduğunu ve çiftçinin para kazanamayacağını fakat halkımızın tükettiği gıdaların fiyatının artacağını, çok ciddi gıda fiyat enflasyonu ile karşı karşıya kalacağımızı sözlerine ekledi.