CHP’li Başevirgen: Bankaların kârı rekor kırarken vatandaşın borcu çığ gibi büyüyor

06 Eylül 2022 Salı, 09:13

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, iktidarın uyguladığı ekonomik yıkım programının, en çok bankacılık sektörüne yaradığını, yurttaşların borçlarının ise katlanarak artığını söyledi. Kur korumalı mevduat ile bankaların korunduğuna dikkat çeeken Başevirgen, “Kur korumalı mevduat uygulaması kapsamında toplayıp kredi olarak vatandaşa ve borç olarak devlete sattıkları mevduatların faiz yükünün büyük bir bölümü Hazine ve Merkez Bankası tarafından karşılanan bankaların, bu yıl temmuz ayındaki karı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 505 oranında artarak 38,7 milyar liraya, yılın ilk yedi aylık dönemindeki net karı ise yüzde 417,2 oranında artarak 207,9 milyar liraya kadar tırmandı. Buna karşılık vatandaşların son 3,5 ayda bankalara olan borçları 187 milyar lira arttı. Bankaların kârı rekor kırarken vatandaşın borcu çığ gibi büyüyor” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞ YÜKSEK FAİZE ÇALIŞIYOR”

Vatandaşların tüketici kredisi ve kredi kartı borçları yüzünden bankacılık sektörüne ödediği faizin ise bu yıl ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,4 oranında artarak 95,3 milyar liraya kadar tırmandığını söyleyen CHP’li Başevirgen, “İktidarın faiz indirme masallarına rağmen vatandaşın faiz yükü geçen yıllara göre önemli ölçüde büyüdü. Geçen yıl bu dönemde bankacılık sektörüne ödenen faiz 63,8 milyar liraydı. Vatandaşlar yüksek faize çalışıyor” diye konuştu.

“KREDİ KARTI BORÇLARINDA 11,1 MİLYAR LİRALIK ARTIŞ, 5-10 LİRALIK ALIŞVERİŞE BİLE KREDİ KARTI KULLANILIYOR”

Vatandaşların yüksek enflasyon ve gelir azlığı nedeniyle zorunlu harcamaları için bankaların kapısını çaldığını söyleyen Bekir Başevirgen, “Vatandaşlar, gelirlerinin yetmediği zorunlu harcama ve borç ödemelerini yapabilmek için hızla borçlanıyorlar. Son 3,5 ayda vatandaşların bankalara olan borçlarında 187 milyar liralık artış yaşandı. Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartı borcu takiptekiler de dahil 26 Ağustos itibariyle 1 trilyon 299 milyar liraya yükseldi. Vatandaşların bu borcunun 976 milyar lirası bireysel kredilerinden, 323 milyar lirası da kredi kartı borç bakiyelerinden kaynaklanıyor. Son hafta tüketici kredilerinde 5,5 milyar liralık, kredi kartı borçlarında ise 11,1 milyar liralık artış yaşandı. Cebinde parası kalmayan vatandaş kredi kartına yükleniyor. Fahiş fiyat artışlarının yarattığı ekonomik sorunlar alım gücü büyük ölçüde azalan tüketicinin yaşamını daha da zora soktu. 5-10 TL tutarındaki alışverişlerde bile kredi kartı kullanılıyor. Kredi kartı borcunu ödeyemeyen kişi sayısı 470 bini, kredi borcu bulunan vatandaş sayısı 36 milyonu aştı. Bankalar rekor kârda, tüketici ise kart ve kredi batağında” dedi.