CHP’li Başevirgen: Emekliye bayram hayal oldu

Yayınlanma: 09.04.2024 - 12:12

Güncelleme: 09.04.2024 - 12:12

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, açlıkla mücadele eden emeklilerin bayram öncesi düştükleri zor duruma dikkat çekti. 3 bin liralık bayram ikramiyesiyle emeklilerin, ne torununa harçlık verebileceğini ne de evine ikramlık alabileceğini söyleyen Başevirgen, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

“EMEKLİNİN YAŞAM MÜCADELESİ HER GEÇEN GÜN SERTLEŞİYOR”

Emeklilerin yaşam mücadelesinin her geçen gün daha da sertleştiğini belirten Başevirgen, “Ülkemizde ekonomik kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Enflasyon, peşi sıra gelen zamlar ve ek vergiler vatandaşı nefes alamaz noktaya getirdi. Çalışanların durumu böyleyken yıllarca çalışıp üreterek ülke ekonomisine destek olan emeklilerin durumu ise daha vahim. Milyonlarca emekli 10 bin liralık maaşla açlığa mahkum edilirken, sadece 3 bin liralık bir bayram ikramiyesinin verilmesi emeklinin aklıyla dalga geçmektir. Emeklilerin yaşam mücadelesi her geçen gün sertleşirken iktidarın emekliye insanca yaşayabilecekleri bir zam yapmak yerine sadece 3 bin liralık bayram ikramiyesi vermesi hiçbir vicdana sığmaz” dedi.

“EMEKLİNİN 10 BİN LİRASINI SARAY 27 SANİYEDE HARCANIYOR”

Cumhurbaşkanlığının günlük harcamalarını hatırlatan Başevirgen, “Emeklinin aldığı 10 bin liralık maaş bir ev kirası bile etmiyor. Yıllarca çalışıp didinip emekliliğinde rahat bir hayat yaşamak isteyen vatandaşlarımız mecburen çalışmak zorunda kalıyor. İktidar emekliye 3 bin liralık bayram ikramiyesini layık görüyor ama Saray'ın 1 günlük maliyeti 33,6 milyon lira. Saatlik harcaması 1,4 milyon lira. Bir dakikada 23 bin lira. Asgari ücret 17 bin lira, saray 1 dakikada 23 bin lira harcıyor. Bir asgari ücreti 40 saniyede tüketiyorlar. Emeklinin 10 bin lirasını saray 27 saniyede harcanıyor” ifadelerini kullandı.

“AKP İKTİDARI SÜRESİNCE EMEKLİ MAAŞINDAN 5 BUÇUK ÇEYREK ALTIN KAYBETTİ”

Başevirgen, iktidarın maaş düzenini bozduğunu ve bundan dolayı emeklilerin gelir kaybı yaşadığını söyledi. Başevirgen, “AKP iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 1 buçuk asgari ücret düzeyindeydi. O gün en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alınabilirken bugün sadece 2 buçuk çeyrek altın alınabiliyor. Emekli o günden bugüne maaşından 5 buçuk çeyrek altını kaybetti. İktidar bu düzeni hiç bozmasaydı emekli bugün 26 bin lira maaş alacaktı” diye konuştu.

“EMEKLİLERİMİZİ BURUK BİR BAYRAM BEKLİYOR”

Tatlı, şeker, çikolata gibi bayramlarda ikram edilmek için alınan ürünlerin fiyatlarına da dikkat çeken Başevirgen, “Ramazan ayına yoksul bir şekilde giren emeklilerimizi şimdi de buruk bir bayram bekliyor. Ramazan Bayramı’nda küçükler büyüklerin ellerini öpüp harçlıklarını alır. Bayram geleneklerimiz arasında misafire tatlı, şeker, çikolata ikram etmek vardır. 3 bin liralık ikramiyeyle emekli nasıl torununa harçlık versin, nasıl ikramlık tatlı, şeker alabilsin? En düşük baklavanın kilogram fiyatı 500 lirayı buldu. En düşük ikramlık şekerin kilogram fiyatı ise 200 liradan başlıyor” açıklamasını yaptı.

“EMEKLİYE BAYRAM HAYAL OLDU”

Emeklileri çok zor bir bayramın beklediğini de sözlerine ekleyen Başevirgen, “Emekliler yaşam mücadelesi verirken; bayramda torunlarına harçlık vermesi, tatile gitmesi, gelecek misafirleri için ikramlık alabilmesi hayalin de ötesine geçti. Emekliye bayram hayal oldu diyebiliriz. Emekli bayramı geçti, artık karnını doyurabilmenin derdine düştü. Emeklimiz insan onuruna yaraşır bir ücret talep ediyor. Artık yok sayılmak, görmezden gelinmek istemiyor” dedi.