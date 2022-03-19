CHP'li Ceylan sert tepki gösterdi: 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı, feribot seferlerinin sayısı azaltıldı
1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasının ardından Boğaz hattındaki feribot seferlerinin sayısı azaltıldı. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, “Düzenleme, vatandaşları köprüden geçişe zorlama gibi bir algı yaratmakta. GESTAŞ, devletin kurumu. En azından yayalar için seferler konulmalı ve ulaşım aksamamalıdır” dedi.
1915 Çanakkale Köprüsü; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle dün hizmete açıldı. Açılış sonrası boğaz hattında toplu ulaşım hizmeti veren Çanakkale İl Özel İdaresi’ne bağlı GESTAŞ A.Ş., Eceabat - Çanakkale ve Kilitbahir - Çanakkale seferlerinin sayısını azalttı.
CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Dün açılıştan sonra GESTAŞ’ta bir sefer düzenlemesi yapıldı. Düzenleme halkımız tarafından yoğun bir tepki ile karşılandı. Daha önce saat başı olan Eceabat seferleri ve 45 dakikada bir olan Kilitbahir seferleri, aralıkları çoğaltılarak ve sefer sayıları azaltılarak neredeyse 2 saatte bir sefer konumuna getirilmiş durumda.
Kilitbahir'den Çanakkale'ye geçmek isteyen bir vatandaşımız sabah 7 buçukta, 8'de ve 9.15'te sefer var, sonra 6 saat bekliyor ve saat 15.00'te sefer var. Aynı şekilde, Çanakkale'den Kilitbahir'e geçmek isteyen bir vatandaşımız; saat 08.00'de var, 8 buçukta var, daha sonra saat 2'de (14.00) sefer konmuş. Yine Çanakkale-Eceabat seferlerinde de 05.00, 07.00 ve sabah 09.00'da sefer var. Sonra iki saatte bir sefer sıklığı konulmuş. Bu durum özellikle Eceabat'ta yaşayan vatandaşlarımız için mağduriyet oluşturacaktır.
"KÖPRÜDEN GEÇİŞE ZORLAMA GİBİ BİR ALGI YARATIYOR"
Bu durum özellikle Eceabat’ta yaşayan vatandaşlarımız için kesinlikle bir mağduriyet oluşturacaktır. Trafiği de azaltması düşünülüyor köprünün ama bu karşı geçişle çoğaltıcı bir etken de sağlayacaktır.
Ayrıca bu yapılan düzenleme kamuoyunda, vatandaşları köprüden geçişe zorlama gibi bir algı yaratmakta. GESTAŞ, devletin kurumu. Devlet yetkilileri bu işe bir çözüm bulmalı. En azından yayalar için köprünün açılması ile beraber trafiğin köprüye yönlendirilmesi isteniyorsa seferler konulmalıdır ve ulaşım aksamamalıdır. Vatandaşlarımız mağdur edilmemelidir."
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