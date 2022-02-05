CHP'li Emir 'elektrikte de vurgun!' dedi ve paylaştı

05 Şubat 2022 Cumartesi, 16:37

Elektriğe yapılan yüzde 125'in üzerinde zammın ardından yurttaşların tepkileri sürüyor. Elektrik faturalarını protesto etmek için önceki gün Ağrı Doğubeyazıt'ta, Muğla’nın Marmaris, Fethiye, Milas, Menteşe ve Köyceğiz ilçelerinde de yurttaşlar zamlara karşı sokağa çıktı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise tepkisini sosyal medyadan paylaştı. Emir, "Elektrikte de vurgun! Dağıtımın tümü, üretimin yüzde 80'i özelleşti" dedi.

CHP'li Emir ifadelerinin devamında şunları kaydetti:

"Kamu kuruluşu Elektrik Üretim AŞ, dağıtım firmalarına elektriği 32 kuruştan (KW) satıyor. Konutlarda, çıplak enerji bedeli 79 kuruşa çıkıyor, vergilendirilmiş bedel 1,37 TL. Vatandaş isyanında haklı!"