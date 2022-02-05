CHP'li Emir 'elektrikte de vurgun!' dedi ve paylaştı
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından elektrik zammına tepki gösterdi. Emir paylaşımında, "Elektrikte de vurgun! Dağıtımın tümü, üretimin yüzde 80'i özelleşti" dedi.
Elektriğe yapılan yüzde 125'in üzerinde zammın ardından yurttaşların tepkileri sürüyor. Elektrik faturalarını protesto etmek için önceki gün Ağrı Doğubeyazıt'ta, Muğla’nın Marmaris, Fethiye, Milas, Menteşe ve Köyceğiz ilçelerinde de yurttaşlar zamlara karşı sokağa çıktı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ise tepkisini sosyal medyadan paylaştı. Emir, "Elektrikte de vurgun! Dağıtımın tümü, üretimin yüzde 80'i özelleşti" dedi.
CHP'li Emir ifadelerinin devamında şunları kaydetti:
"Kamu kuruluşu Elektrik Üretim AŞ, dağıtım firmalarına elektriği 32 kuruştan (KW) satıyor. Konutlarda, çıplak enerji bedeli 79 kuruşa çıkıyor, vergilendirilmiş bedel 1,37 TL. Vatandaş isyanında haklı!"
Elektrikte de vurgun!— Murat Emir (@muratemirchp) February 5, 2022
Dağıtımın tümü, üretimin %80'i özelleşti.
Kamu kuruluşu Elektrik Üretim AŞ, dağıtım firmalarına elektriği 32 Krş'tan (kW) satıyor. Konutlarda, çıplak enerji bedeli 79 Krş'a çıkıyor, vergilendirilmiş bedel 1,37 TL.
Vatandaş isyanında haklı!#ElektrikZammı
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