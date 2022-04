CHP'li Erdem: Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur

14 Nisan 2022 Perşembe, 11:22

CHP Parti Meclisi Üyesi Eren Erdem, 2 günlük program için Edirne’ye geldi. Erdem’in ilk gün kent merkezi ikinci gün ise ilçelerde vatandaşlarla ve partilerle bir araya geleceği belirtildi.

"VATANDAŞ 1 DOMATES, 1 SALATALIK ALIR HALE GELDİ"

CHP Edirne İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulunan Erdem, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Türkiye’de vatandaş, 1 kilogram domates dahi alma açısından zorlanmakta. Yani geldiğimiz noktada tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet diyerek; ki bunlarda bizim ortak değerlerimiz vatandaşı tek domatese, tek patlıcana, tek salatalığa mahkûm eden bir yönetim anlayışı ile bizi karşı karşıya bıraktılar.”

"VATANDAŞA EKMEK KUPONU DAĞITIYORLAR"

İkinci Dünya Savaşı koşullarında vatandaşa ekmek karnesi dağıtılmasını eleştirerek siyaset yapanların bugün vatandaşa ekmek kuponu dağıttığını kaydeden Eren, şöyle konuştu:

“Gaziantep Belediyesi’nin vatandaşa ekmek kuponu dağıttığı görselleri gördük. Kaldı ki Amerikan ambargosu sebebiyle, Türkiye Kıbrıs’ın bir anayurt bir yavru vatan olması için mücadele etti diye aynı zamanda ‘bu ülkenin Türk çiftçisinin ne ekip biçeceğine Amerika karar veremez, haşhaş ekimini serbest bırakıyorum’ diyen Ecevit’in iradesi sebebiyle ambargo uygulandığı için yaşanan kuyrukları eleştirerek siyaset yaptılar ve bütün ülkeyi kuyruğa mahkûm ettiler. Kaldı ki; Türkiye’de şu anda bir ambargo falan yok. O gün ambargo vardı. Bugün Türkiye’ye yönelik bir gıda ambargosu yok. İlaç ambargosu yok. Peki bu kuyruklar neden?"

"TEK BİR OY DAHİ ÇALDIRMAYACAĞIZ"

Olası bir erken seçimde partisinin tüm hazırlıkları tamamladığını ve pazar günü seçim olacakmış gibi çalışarak beklediklerini belirten Erdem, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki ilk seçimde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı tarihi bir farkla Erdoğan ve rejiminin karşısında galip gelecek ve Türkiye’yi hızla güçlendirilmiş parlamenter sisteme götürüp normalleştireceğiz. Elbette her seçimde aktörler tartışılır, bu seçimde de bizim CHP olarak adayımız, partimizin adayı Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Millet İttifakı’nın masası nihai kararı verecektir. Verecekleri karar neticesinde ittifakın adayı 13’üncü Cumhurbaşkanı olacaktır. Bu pazar seçim olsa biz seçime hazırız. Arkadaşlar biz bu pazar seçim olsa, ülkedeki her sandığın başına en az iki kişi koyacak durumdayız. Hukukçular, gözlemciler aynı zamanda tüm sandık tutanaklarının altı imzalandığı an Genel Merkez'deki sisteme düşeceği alt yapıyı hazırlamış durumdayız. Seçim güvenliği konusunda a, b, c, d planlarımız hazırdır. Biz o akşam bir tek oy dahi çaldırmayacağız."