CHP’li Erdoğan Toprak, İdlib’e ilişkin son diplomatik gelişmeleri değerlendirdi

08 Ekim 2021 Cuma, 04:00

CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde verdiği rüşvetlerin hiçbirinin işe yaramadığını, Putin’in rüşvetleri elinin tersiyle ittiğini” belirterek “Putin, İdlib’i istiyor. Türkiye’nin şu anda manevra, hareket alanı kalmadı. Köşeye sıkıştırdılar” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de İdlib başta olmak üzere muhaliflerin bulunduğu noktalara Rus uçaklarının bombardımanının yoğunlaşmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Soçi’de görüşme gerçekleştirmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bulunmadığı görüşme 2 saat 45 dakika sürmüş, sonrasında basın toplantısı düzenlenmemişti.

‘HAREKET ALANI KALMADI’

CHP’li Toprak, son gelişmeleri Cumhuriyet’e değerlendirdi. “Tayyip Erdoğan’ın masa başında verdiği rüşvetlerin hiçbiri sökmedi. Putin, İdlib’i istiyor” diyen Toprak, Putin’in, “‘S-400 alabiliriz, ticaret yapabiliriz’ gibi rüşvetleri elinin tersiyle ittiğini ve Türkiye’nin İdlib’den çekilmesini istediğini” vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, “Türkiye sözünde durmadı, durmasını bekliyoruz” dediğini kaydeden Toprak, “Türkiye gibi önemli bir devletin bu noktaya gelmesi, Erdoğan’ın yönettiği acizlikten başka bir şey değil. Diyorlar ki: ‘Türkiye terör örgütlerine hamilik yapıyor. İstediğiniz kadar rüşvet teklif edin, bu rüşvetlerin hiçbirini kabul etmiyoruz. Biz İdlib’i istiyoruz, İdlib’den çıkın.’ Türkiye’nin çok zor durumda kaldığını düşünüyorum. Türkiye’nin şu anda manevra, hareket alanı kalmadı” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’Yİ TEHDİT EDİYORLAR’

AKP’nin, bir ABD’ye bir Rusya’ya yanaşarak yürüttüğü ikircikli politikanın çöktüğüne işaret eden Toprak, “Amerika da Rusya gibi düşünüyor, ABD de İdlib’deki HTŞ gibi örgütlerin desteklenmesini içine sindiremiyor. Türkiye’yi köşeye sıkıştırdılar” ifadelerini kullandı. Türkiye’yi bekleyen tehditlerin başında beş milyonluk göçmen tehlikesinin geldiğini vurgulayan Toprak, “Türkiye’nin bunu kaldırması mümkün değil. Ayrıca, Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) 65 bin kişilik bir terör örgütü ordusu var” dedi. HTŞ’nin Türkiye’de hücre evleri olduğunu söyleyen Toprak, “Örgütün, hücre evleri ile Türkiye’yi tehdit ettiğine inanıyorum” diye konuştu.