CHP'li Erkek İçişleri'ndeki 'paralel sistemin' görüntüsü paylaştı
İçişleri Bakanlığı’nda paralel bir seçim takip sistemi kurulduğunu açıklayan CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir video paylaştı.
CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "İçişleri Bakanlığı paralel seçim kurulu kurdu" iddiasına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bugün basın toplantısında anlattığım, İçişleri Bakanlığı’nda kurulan paralel seçim kuruluna dair görüntü. Bakın veri modülleri nasıl çalışıyormuş.— Muharrem Erkek ???? (@MuharremErkek17) May 2, 2023
Siz siyasi parti misiniz yoksa YSK mı? Gidin sınıfların kapılarında asılı duran ya da partinizin temsilcilerinin imzalayarak aldığı… pic.twitter.com/K2wXBK1C7l
Twitter'dan paylaşım yapan Erkek yayımladığı videoya, "Bugün basın toplantısında anlattığım, İçişleri Bakanlığı’nda kurulan paralel seçim kuruluna dair görüntü. Bakın veri modülleri nasıl çalışıyormuş. Siz siyasi parti misiniz yoksa YSK mı? Gidin sınıfların kapılarında asılı duran ya da partinizin temsilcilerinin imzalayarak aldığı tutanaklardan bilgileri edinin. Amacınız ne?" notunu düştü.
NE OLMUŞTU?
Erkek dün, İçişleri Bakanlığı’nda paralel bir seçim takip sistemi kurulduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Bakanlığın kaymakamlıklara ve valiliklere bunun için talimat verdiğini, Kiraz Kaymakamlığı'nın seçim günü anlık sandık sonuç tutanaklarının verilmesi talebinin ilçe seçim kurulu tarafından reddedildiğini belirten Erkek, “İçişleri Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu’na paralel bir seçim takip sistemini niçin oluşturuyor? Kaybedeceğiniz zaman darbe mi yapmayı planlıyorsunuz? Demokrasiye, milli iradeye darbe mi gerçekleştirmeyi planlıyorsunuz? İşte maalesef böyle bakanların, böyle bir yönetim anlayışının bu ülkede egemen olması, bu derece partizanlık ve böylesine bir parti devletin inşa etmek, gerçek bir beka sorunudur” demişti.
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