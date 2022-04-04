CHP'li İlgezdi, Soylu'ya sözlerini hatırlattı: '3 AKP’li bakan bir araya gelemiyor'

Gamze Akkuş İlgezdi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, açık havada maske zorunluluğu ve HES kodu uygulaması kaldırıldığı halde eğlence yerlerinde gece yarısında sonra uygulanan müzik yasağının devam etmesine tepki gösterdi. İlgezdi, İçişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı'nın konuyu değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuya ilişkin 3 Mart 2022’de söylediği “Sağlık Bakanı’mız, Kültür ve Turizm Bakanı’mızla değerlendireceğiz” sözlerini hatırlatan İlgezdi, “Aradan bir ay geçti, ancak üç bakan bir araya gelemedi. Buradan üç bakan sesleniyorum. CHP olarak biz, üç bakanı bir araya getirmeye talibiz. CHP garantörlüğünde bir araya gelin ve müzik yasağını kaldırın” dedi. İlgezdi'nin açıklaması şöyle:

"İNTİHAR EDEN MÜZİSYENLERE İKTİDARIN ZULMÜ DEVAM EDİYOR"

"Müzik yasağı gerici bir uygulamadır. İktidarın ideolojik çürümüşlüğünün tezahürüdür. Seküler yaşam tarzına düşmanlıklarının kanıtıdır. Pandemi döneminde evlerine ekmek götüremeyen, enstrümanlarını satmak zorunda kalan, köyüne geri dönen, çocuğuna ekmek götüremeyen, hatta çaresizlik içerisinde bir çözüm bulamayıp intihar eden müzisyenlere iktidarın zulmü devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı için turizmin önemini biliyoruz. Kültür’ün bakanlık tabelası dışında bir yerde etkin olmadığını da defalarca kanıtladı Sayın Bakan. Müzisyenlere kültür üzerinden bakmıyorsa turizm üzerinden baksın. Bu yasak, kültür sanat hayatı kadar turizm endüstrisine de ciddi zarar veriyor.

Covid-19 mikrobunun gece 12’ye kadar müzik dinleyenlere bulaşmazken 12’den sonra bulaştığını gösteren bilimsel makaleyi lütfen dünya kamuoyuna açıklayınız da bilime katkınız olsun. İktidar, Covid mikrobunu Külkedisi’nin balkabağı arabası mı sanıyor acaba? Gece 12’den sonra araba bal kabağı olduğu gibi Covid de müzikle bulaşmaya mı başlıyor? Ülkemizdeki en az ücretle çalışanlar, günlük kazanç elde edenler. Siz, bu yasakla günlük kazanan insanları açlığı, yokluğa mahkûm ediyorsunuz. Pandemide müzisyenlere ciddi bir desteğiniz olmadı, bari yaralarına tuz dökmeyin.