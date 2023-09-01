CHP’li Karakoz: Sezon bitiyor incirin fiyatı belli değil!

Yayınlanma: 01.09.2023 - 09:54

Güncelleme: 01.09.2023 - 09:54

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Evrim Karakoz, İncir sezonun yarısının geride kaldığını belirterek alım fiyatlarının bir an önce belirlenmesi gerektiğini söyledi.

CHP’li Karakoz, “Son çağrımızda incir alım fiyatları açıklansın, üretici 120 TL fiyat bekliyor demiştik. Ağustos ayı bitti. İncir sezonunun yarısı geri de kaldı. Ama orta da ne bir fiyat var ne de fiyat açıklamaya niyetlenen bir kurum var. Anlaşılan o ki! TARİŞ İncir Birliği kulaklarını üreticinin sesine kapamış durumda” diye konuştu.

“KURU İNCİR ALIM FİYATLARI HEMEN AÇIKLANSIN”

“İncir rekoltesinin ve kuru incir alım fiyatlarının henüz açıklanmamış olması hem üreticiyi tedirgin ve mağdur ediyor hem de piyasadaki anlık incir fiyatlarını manipülasyona açık hale getiriyor” diyen Karakoz; “Üretici mağdurdur. Üretici hasadını yapmıştır. Üretici İncirini kurutmuştur. Üretici bir an önce alın terinin, emeğinin karşılığı olan alım fiyatlarının hemen açıklanmasını bekliyor” vurgusunu yaptı.

CHP’li Evrim Karakoz; “alım fiyatlarının açıklanmadığı her geçen gün, incir üreticisi zarar etmektedir. TARİŞ İncir Birliği tüm paydaşlar için hayırlı ve bereketli bir sezon olmasını istiyorsa bir an önce fiyatlarını açıklamalıdır” çağrısını yaptı.