CHP’li Kılıç: Atakent Anadolu Lisesi’nin fetvası verilmiş!

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:26

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, İzmir'in en önemli okulları arasında yer alan Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi’nin yıkım kararının bilimsel raporlarının kamuoyuna açıklanmasını istedi. Yazılı bir açıklama yapan Av. Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı’nın “depreme dayanıksız olduğu” gerekçesiyle Atakent Anadolu Lisesi hakkında yıkım ve bir ay içinde de boşaltılması kararı verdiğini anımsatarak, “2022-2023 eğitim-öğretim yılı için 300’e yakın yeni öğrenci kaydı alıyorsunuz sonra da depreme dayanıksız diye bir ay içinde okulu boşaltın” diyorsunuz diyerek Milli Eğitim Bakanlığına tepki gösterdi.

DEPREMDEN İKİ YIL SONRA MI AKLINIZ BAŞINIZA GELDİ?”

Depremin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatan CHP’li Av. Sevda Erdan Kılıç, “Depreme dayanıksız diye okulları yıktınız… İki yıl boyunca elinizi tutan mı vardı? Depremden iki yıl sonra mı aklınız başınıza geldi? Eğer Atakent Anadolu Lisesi depreme dayanıksızsa iki yıl boyunca öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul personelinin hayatlarını tehlikeye atmak değil midir bu? İzmir’de yaşanabilecek bir depremde bu okulumuz yıkılsaydı yaşanabilecek felaketlerin hesabını verebilir miydiniz?” diye sordu.

“RAPOR KAMUOYUYLA BİR AN ÖNCE PAYLAŞILMALIDIR”

Kılıç, iktidarın sorumsuzluğu ve devlet kurumlarının ciddiyetsizliğinin felaketlere davetiye çıkarttığını belirterek, “AKP, 20 yıllık iktidarları süresince devlet kurumlarının ayarlarıyla oynadığı gibi iş bilmez liyakatsiz atamalar ile de kamu kurumlarına olan güveni yerle bir etmiştir. Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi için alınan yıkım kararının bilimsel raporları, kafalardaki soru işaretlerinin giderilmesi için kamuoyuyla bir an önce paylaşılmalıdır.” ifadesini kullandı.

“EVELEMEYİ GEVELEMEYİ BIRAKIN, RAPORU KAMUOYUYLA PAYLAŞIN”

Öğrenci velilerinin, “Atakent Anadolu Lisesi’nin yıkım kararı ile ilgili üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümlerinden oluşan bağımsız bilirkişi heyeti raporunu hazırlayana kadar okulun taşınma kararının acilen durdurulması ve İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim Köşger’den randevu talep ettiklerini” ifade eden CHP Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, şöyle devam etti:

“Yıkım kararına gerekçe olarak ‘zemin sıvılaşması’ diyorlar ancak Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi’nin zemin etüdü raporu var mı? Deprem karot testi yapıldı mı? Bir rapor alınmış ancak Pamukkale Üniversitesi ve Fırat Üniversitesi’nden. İmza atan üniversite hocaları İzmir’e geldi mi? Bu rapor devlet sırrı mı? Öğrenci velileri, İzmir kamuoyu ve biz bu raporları merak ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı okulun bilgi notunu göndermiş hocalar da imza atmış gibi iddialar gün yüzüne çıkarılmalıdır. Yoksa İzmir halkının vicdanında yargılanacaksınız. Bu raporu hazırlayacak İzmir’de üniversite yok mu? Kamu kurumu yok mu? Fazlasıyla var. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı kafaya koymuş o okulu yıkacak ya… Hallolsun da nasıl olursa olsun demiş. Okulun fetvası verilmiş, bilim boşa çıkmış.”