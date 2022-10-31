CHP’li Kılıç: Yaşananlar artık kadın cinayeti değil kadın katliamıdır

31 Ekim 2022 Pazartesi, 11:54

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ile birlikte, 22 Ekim 2022 tarihinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından katledilen iki çocuk annesi 52 yaşındaki Hülya Şellavcı’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu, yaşadıkları büyük acıya ortak oldu.

CHP’li Kılıç, Hülya Şellavcı’nın 6 ay önce Kaffar Yeğin ile evlendiğini, 25 Eylül 2022 tarihinde İzmir 16. Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtığını ve bununla birlikte de şiddet ve tehdit olaylarının başladığını belirterek, Hülya Şellavcı KADES uygulamasını kullanmak isterken 1 Ekim günü Kaffar Yeğin tarafından işyerinde darp edilerek telefonunun kırıldığını belirtti. Hülya Şellavcı’nın olayın ardından Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine şikayette bulunduğunu, bunun üzerine Kaffar Yeğin hakkında mahkeme tarafından 6284 sayılı Kanun kapsamında “maktulün iş yerine, aile konutuna yaklaşamama” konusunda lehe önleyici koruma tedbirleri alındığını belirten Av. Sevda Erdan Kılıç, “Buna karşın tehditler kesilmemiş, uzaklaştırma kararına rağmen birçok kez bu kararın ihlal edildiği tespit edilmiş, devlet bir kadını daha koruyamamıştır.” dedi.

“KATLİAM İHMALLER ZİNCİRİ İLE GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ”

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Alınan koruma kararına rağmen bu karar 4 kez ihlal ediliyor. Hem kendisi hem de ailesine karşı ölüm tehditleri devam ediyor. Maktulün annesi ve babasını ziyaret ettiğimizde kızlarının ölmeden önce, Kaffar Yeğin tarafından ‘anneni, babanı, kardeşlerini öldüreceğim’ diye tehditler aldığını dile getirdiler. Bu aile kızlarının acısıyla mı yoksa diğer çocuklarının da başına bir şey gelir korkusuyla mı yaşasın? Onca tehdit üzerine ‘tazyik hapsi uygulanması’ talebi ile mahkemeye başvuruluyor ancak mahkeme 15 Aralık’a gün veriyor. Yani mahkeme diyor ki: ‘o tarihe kadar hayatta kalabilirsen biz senin başvurunu gözden geçiririz.’ İşte bu ihmalkarlık, bu keyfilik bir kadını daha hayattan kopardı çocuklarından, annesinden, babasından… Bu cinayet göz göre göre geldi. Katil halen yakalanmış değil. Elini kolunu sallayarak aramızda dolaşıyor. Kaffar Yeğin gibi caniler elini kolunu sallayarak gezdiği sürece hiç kimsenin can güvenliği yok. Kolluk görevlileri tarafından bir an önce yakalanarak yargıya teslim edilmesi için bu konunun takipçisi olacağız.”

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇIKILMASININ ARDINDAN YAKLAŞIK 400 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ”

TBMM Divan Üyesi Av. Kılıç, açıklamasını şöyle tamamladı: “Şüpheli aranırken tedbir kararını 4 kez ihlal etmesi nedeniyle 30 gün zorlama hapis kararı çıktı. Ancak bir sorun var ki Hülya Şellavcı şimdi aramızda değil. Böyle adalet olmaz! Bu kan, yasaları etkin bir şekilde uygulamayanların elinde. Bu kan, İstanbul Sözleşmesinden bir gecede çıkanların elinde. Bu kan, keyfi uygulamalarla, ihmallerle dolu kararları alanların elinde. Bu kan, cezasızlığı bir politika haline getiren AKP’nin elinde. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının ardından yaklaşık 400 kadın öldürüldü, en az 290 kadın da şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Sadece 2022 yılında 140 kadın erkekler tarafından katledildi, 100 kadın ise şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Ey AKP iktidarı bu rakamlar sadece rakam değildir; annesinden, babasından, çocuğundan, hayattan koparılan kadınların, katledilen kadınların sayısıdır. Yaşananlar artık kadın cinayeti değil kadın katliamıdır ve vahşete dönüşmüştür. AKP iktidarı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu… Artık bu cinayetleri, bu katliamları durdurun, bitirin. Bir kadın daha eşi, sevgilisi, akrabası olan erkek tarafından hayattan koparılmasın. Daha kaç kadın öldürülecek ve sizler seyredeceksiniz!”