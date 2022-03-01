CHP'li Kılınç açıkladı: Elektrik zammı radyoları vurdu
CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, yerel ve bölgesel radyoların son elektrik zamlarıyla yayınlarını sürdüremez duruma geldiklerini açıkladı.
CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, pandemi ve ekonomik krizin etkisiyle zor günler yaşayan yerel ve bölgesel radyoların son elektrik zamları ile birlikte yayınlarını sürdüremez duruma geldiklerini açıkladı. Kılınç, “Önümüzdeki aylarda yayın hayatına son vermek zorunda kalan radyo sayısının da artış bekleniyor. Özellikle yerelde; halkın sesi, nefesi olması gereken radyolar yıllardır büyük emeklerle yarattıkları yayıncılık birikimleri, ekonomik krize kurban edilmekte, radyolarımız birer birer yayın hayatından çekilmektedir” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, radyo kuruluşlarının sorunları ile ilgili TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Kılınç, son elektrik zamları ile radyoların enerji giderlerinin karşılanamaz noktaya geldiğine dikkat çekti.
İstanbul’daki bir yerel radyonun 10 bin liralık stüdyo merkezi elektrik faturasının zamlardan sonra 24 bin liraya çıktığını aktaran Yüksel Mansur Kılınç, verici merkezi ile birlikte İstanbul’daki bir yerel radyonun sadece enerji giderlerinin 50 bin lirayı aştığını söyledi.
“RADYOLAR BİRER BİRER KAPANIYOR”
RTÜK’te karasal yayın lisansı bulunan toplam radyo sayısı 2018’de bin 126 iken 2022’nin şubat ayı itibariyle 858’e düştüğünü anlatan Kılınç, “Önümüzdeki aylarda yayın hayatına son vermek zorunda kalan radyo sayısının da artış bekleniyor. Özellikle yerelde; halkın sesi, nefesi olması gereken radyolar yıllardır büyük emeklerle yarattıkları yayıncılık birikimleri, ekonomik krize kurban edilmekte, radyolarımız birer birer yayın hayatından çekilmektedir” dedi.
“BİNLERCE RADYOCU ARTIK İŞSİZ”
Yüksel Mansur Kılınç, radyoların yayın hayatından çekilmesi sonucu binlerce radyo çalışanının da işsiz kaldığını vurguladı. Kılınç, “İktidarın esnaf ve sanatkarların elektrik faturalarında yaptığı indirime, kullanım güçlerine bakıldığında radyo yayıncıları dahil edilmemiştir. Radyo yayıncıları desteklenmelidir. Cumhurbaşkanı’nı, İletişim Başkanı’nı, Kültür ve Turizm Bakanı’nı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nı, ve RTÜK Yönetimi’ni göreve çağırıyorum. Durum, acildir” çağrısı yaptı.
Radyocuların zorunlu yayın spotlarının ücretli olması talebini aktaran Kılınç, zorunlu yayın spotlarının ücretli olması ile ilgili kanun teklifi hazırladıklarını aktardı.
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