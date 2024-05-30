CHP'li Milletvekili Torun: Ordu'da AKP'li Ulubey Belediyesi hafriyat adı altında kaçak madencilik yapıyor

Yayınlanma: 30.05.2024 - 13:18

Güncelleme: 30.05.2024 - 13:20

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, yaptığı yazılı açıklamada, memleketi Ordu'da AKP'li belediyenin, Ulubey’in merkezi olan Karakoca Mahallesi'ndeki bir futbol sahasının yanında bulunan orman arazisinde hafriyat çalışması başlattığını kayderek, şu iddialarda bulundu:

"Bu yerde halı saha, yurt, kapalı spor salonu var. Ama şimdi 'Yeniden kapalı spor salonu yapacağız, mesire alanı yapacağız’ diye hafriyat çalışması başlatıldı. Bu çalışmanın neye hizmet ettiğini araştırdığımızda bizleri hayrete düşüren bir olay ile karşılaştık. Hafriyat yapılan alan bir bentonit madeni. Bentonit, kedi kumu üretiminde kullanılan ekonomik değeri olan bir hammadde. Madenin olduğu arazi de orman statüsünde olduğu için buraya maden ocağı açılması yasak olarak mümkün olmadığından Ulubey Belediyesi mesire alanı yapılacağını beyan ederek Orman Müdürlüğü’nden izin alıyor. Sözde mesire alanı yapımı için kazıya başlanıyor ve hafriyat adı altında kamyonlara doldurulan bentonit Fatsa’da bir kedi kumu fabrikasına taşınıyor. Ulubey Belediye Başkanı'na olup bitenler sorulduğunda söz konusu alana spor salonu yapılacağını ifade ediyor. Ancak spor salonu yapımı için büyükşehir belediyesine başvuru yapılmamış, spor salonu için proje hazırlanmamış. Hafriyatı belediye araçları değil kedi kumu fabrikasına ait kamyonlar taşıyor. Kaldı ki o alanda bir kapalı spor salonu zaten var. Tamamı usulsüz ve yasadışı olan işlemlerin fotoğraf ve video görüntüleri elimizde."

"ŞEHRİN GÖBEĞİNDE GÖZ GÖRE GÖRE KAYIT DIŞI BİR TİCARİ FAALİYET YÜRÜTÜYOR"

Seyit Torun, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na konuya ilişkin soru önergesi verdik. Aynı zamanda buradan da seslenmek istiyoruz, Ulubey’de büyük bir kent suçu işleniyor. Ulubey Belediyesi hafriyat adı altında kaçak madencilik yapıyor. Ulubey Belediyesi şehrin göbeğinde göz göre kayıt dışı bir ticari faaliyet yürütüyor. Ulubey’in kalbinde açılan bu yara onarılamaz hale gelmeden hemen müdahale edin. Sizi dikkatle izliyoruz. Bu hatadan dönün belediye sizin babanızın çöplüğü değil" ifadelerini kullandı.

BAKANLIĞA SORULAR

Torun, Bakan Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu önergede, "Ulubey Belediyesi’nin bölgede yapımına başlayacağını iddia ettiği spor salonuna ilişkin projeleri ve başvuru detaylarını paylaşır mısınız? Ulubey Belediyesi söz konusu alanda mesire alanı yapmak üzere Orman Müdürlüğünden izin almış olmasına karşın ihtiyaç olmadığı halde hafriyata başlamıştır. Söz konusu hafriyat işinin gerekliliğine ve amacına ilişkin herhangi bir resmi belge bulunmakta mıdır? Hafriyat işi neden bir kedi kumu fabrikasına ait araçlarla yürütülmektedir? Ulubey’de belediye eliyle yürütülen kaçak madencilik faaliyetine ilişkin herhangi bir resmi süreç başlatılması düşünülmekte midir?" sorularını yöneltti.