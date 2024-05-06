CHP'li Özcan: MUÇEV hangi mevzuata dayanarak ihaleye çıkıyor?

Yayınlanma: 06.05.2024 - 12:19

Güncelleme: 06.05.2024 - 12:19

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Muğla Çevre Koruma Vakfı Turizm Limited Şirketi (MUÇEV) adlı şirkete kiralanan Muğla’nın Ortaca ilçesinin deniz kaplumbağaları yuvalama alanı olan Dalyan İztuzu Kumsalı’nın ihaleye açması Meclis’e taşındı.

Dalyan İztuzu Sahili'nin, özel çevre koruma bölgesi olduğunu söyleyen CHP Muğla Milletvekili Av. Gizem Özcan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanıtlaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

“SAYIŞTAY 2019’DA UYARMIŞTI!”

Dalyan İztuzu Kumsalı'nın Muğla'daki 14 kıyısal alandan biri olduğunu söyleyen Özcan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dair 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda MUÇEV’e dair önemli tespitlerin yer aldığını söyledi. Sayıştay'ın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında düzenlenen ihalelerde tahmini bedel tespit edilirken yeterli araştırmanın yapılmadığını tespit ettiğini hatırlatan Özcan, "Rapora göre, aralarında İztuzu Plajı’nın da bulunduğu, 'Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından kiraya verilen, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin ihalelerinde, tahmin edilen bedel tespit edilirken yeterli araştırmanın yapılmadığı, söz konusu yerlerin bir kısmını kiralayan Muçev Turizm Limited Şirketi tarafından hazırlattırılan gayrimenkul değerleme raporlarının kullanıldığı görülmüştür.' 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 4’üncü ve 9’uncu maddelerine göre, Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik’e göre, 'tahmin edilen bedel, idarelerce tespit edilmelidir. İdare işin özelliğine göre gerektiğinde bu bedelin tespiti için belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa gibi kuruluşlardan da bilgi alabilecek olup, fiyat tespitine ilişkin tüm dayanaklar da rapor eklerinde gösterilmelidir.' Sayıştay, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün kiralama dosyaları üzerinde yaptığı incelemede, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki bazı taşınmazların, yukarıda adı geçen Yönetmelik’in 55’inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi kapsamında pazarlık ile Muçev Turizm Limited Şirketine kiraya verildiği görülmüştür" diye konuştu.

"MUÇEV'İN KIYILARDAKİ FAALİYETİ HUKUKSUZ, KAMU YARARINA AYKIRIDIR"

MUÇEV kendi kiralayacağı yerlerin değerlendirmesini yapan şirketin ücretlerinin yine Muçev tarafından karşılandığını vurgulayan Özcan, "Sonuç olarak Sayıştay şöyle söylemektedir: 'Belirtilen sebeplerle, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından kiraya verilen, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin ihalelerinde, tahmin edilen bedel tespit edilirken yeterli araştırma yapılmaması, söz konusu yerlerin bir kısmını kiralayan Muçev tarafından hazırlattırılan raporların kullanılması sonucu, 2886 sayılı Kanun’un temel ilkesi olan ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması hükmüne riayet edilmediği düşünülmektedir.' Rapordaki tespitlerden de anlaşıldığı üzere Muçev’in bu kıyılardaki faaliyeti hukuksuz, kamu yararına aykırıdır. Kamu yararı açısından Muğla’daki kıyı şeritlerinin tamamının Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi gerekmektedir. Kıyısal alanların buralara hizmet götüren, altyapısını yapan, çöpünü temizleyen yerel yönetimlere devredilmesinde açık bir kamu yararı vardır. Ancak Dalyan’daki 4.5 km uzunluğundaki İztuzu Plajı işletmesi MUÇEV tarafından 31 Mayıs’ta ihaleye çıkarılacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

ÖZCAN'DAN BAKAN ÖZHASEKİ'YE 4 SORU

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye yanıtlaması için şu soruları yöneltti;