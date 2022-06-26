CHP'li Öztunç uyarmıştı: İliç'teki siyanür felaketi göz göre göre yaşandı

26 Haziran 2022 Pazar, 16:53

Erzincan İliç’teki Anagold Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen kompleks madeni işletmesinde, siyanür borusun patladı ve siyanür çevreye yayıldı. Altın madeni işletmesine, 16 milyon 441 bin lira idari para cezası uygulandı.

21 Haziran’da bir altın madeni işletmesinin boru hatlarında yaşanan arıza sonrası meydana gelen sızıntının ardından bakanlığa bağlı çevre denetim ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede, boru hattından kaynaklanan sızıntının tesis sınırlarının dışına taşarak, eğimli arazide aktığı, mevsim itibarıyla alt kotta bulunan dere yatağında herhangi bir su akışı bulunmadığı, kuru dere yatağına ulaşan herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edildi.

Söz konusu tespitin analiz raporlarıyla teyit edilebilmesi amacıyla Çevre Laboratuvarı tarafından gerekli analizler için numuneler alındı. Öte yandan söz konusu olayla ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli soruşturmanın yapılması için Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Ali Öztunç, 12 Haziran'da parti yöneticileri ile birlikte İliç’teki altın madeni sahasına giderek basın açıklaması yapmıştı.

CHP'Lİ ÖZTUNÇ UYARMIŞTI: TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMAZ

CHP Genel Başkan Yardımcı Ali Öztunç, 12 Haziran'da CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve parti yöneticileri ile birlikte İliç’teki altın madeni sahasında felakete dikkat çekerek bakanlığı uyarmıştı. Öztunç, İliç'te yaptığı açıklamada, maden sahasındaki siyanür havuzlarının bölge için büyük risklere yol açabileceğini söylemiş, hükümete önlem alınması için çağrı yapmıştı.



Öztunç, altın madeninin neden olduğu tehlikeye dikkat çekerek, şu açıklamayı yapmıştı:



"Allah korusun, bu siyanür havuzlarında herhangi bir şey olması durumunda -ki burası deprem bölgesi, bir şey olması durumunda- burada yer altı sularına karışacak olan kimyasal atıklar Fırat’ı, Keban Barajı’nı, Munzur’u kirletir. Ne börtü bırakır ne böcek; taş üstünde taş bırakmaz. Buraları gerçekten sıkıntılı bir hale sokar. Bu yüzden buraya devletin daha fazla eğilmesi gerektiğini düşünüyoruz, denetimlerin daha fazla yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yöntemle bu işi yapılmasının yanlış olduğunu söylüyoruz"

