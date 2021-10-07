CHP'li Polat'tan Nükhet Hotar'a tepki: Üniversite AKP'nin arka bahçesi mi?

07 Ekim 2021 Perşembe, 12:02

Polat, "31 Mart yerel seçimlerinden 1 ay önce İzmir'de örnek proje olarak üniversitede tanzim satış noktası kurması ile komik duruma düşen, göreve geldiği günden itibaren üniversite içinde baskıcı ve despotik tutumlar sergileyen, haklarını arayan sağlık emekçilerini görevden uzaklaştıran, yabancı öğrenci kontenjanını 41 kat arttırarak 244’den 10 bin 115’e yükselten, Boğaziçi eylemlerine destek veren öğrencilere uzaklaştırma cezaları yağdıran Sayın Hotar; üniversitenin bütçesini Sayıştay’dan kaçırıyor. Üniversiteyi hukuksuz bir şekilde yönettiği, usulüne uygun olmayan ihaleler yaptığı, üniversiteyi borç batağına sürüklediği, liyakatsiz ve adrese teslim personel atamaları yaptığı Sayıştay raporlarına yansıyan bilgiler arasında. Bize ulaşan en vahim iddia ise; Sayın Hotar'ın Sayıştay müfettişlerini değiştirmeye yönelik çaba içine girmiş olduğudur" dedi.

"ÜNİVERSİTE Mİ NÜKHET HOTAR'IN ÇİFTLİĞİ Mİ?"

Sayıştay Denetleme Raporunda, Araştırma ve Uygulama Hastanelerinin Gelirlerinin Giderlerini Karşılayamaması ve Mali Yapılarının Bozulması Gelinen noktada; İşletme gelirleri ile giderlerini karşılayamaz durumda olup, ödenmemiş borçlarının yüksekliğinin 277.251.500,50 TL olduğunu ifade eden Polat, "Üniversite borç batağının içinde, işletmenin sürekliliği için bu borcun ciddi bir risk oluşturduğu Sayıştay tarafından değerlendirilmiş. İşletme tarafından yapılan alımların ödemelerinin 15-24 ay sonrası olarak belirlendiği, bu nedenle ihalelere katılım olmadığı, ihale yapılamadığı için alımların çoğunun “acil alım” kapsamında olmamasına rağmen alımları acil alımmış gibi göstererek rekabet ortamı yaratılmadığı, ayrıca yüksek fiyatlarla alım yapılmasına sebep olunduğu ve zararın katlanarak çoğaldığı raporlara yansıyan vahim bulgulardır. Hizmet alımlarında ise piyasa fiyat araştırması yapılmadan ve harcama onayı alınmadan ne şekilde belirlendiği belli olmayan bir tutar üzerinden önce sözleşme imzalanmış, sözleşme imzalandıktan sonra piyasa fiyat araştırması yapılarak harcama onayı alınmış olması ise üniversitenin yönetimindeki aksaklıkları ve üniversitenin içinde bulunduğu çıkmazı gözler önüne sermektedir” dedi. Ayrıca kamu kaynaklarının israf edildiği, liyakatsiz atamaların ortaya çıktığı, akademik kadroların adrese teslim dağıtıldığına da dikkat çeken Polat, “Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (SGDB) bilgisi ve tasarrufu dışında hesapların olduğu, bu hesaplara ait hesap ekstrelerinin Sayıştay’a gönderilmediği, Üniversitenin ilgili Kooperatife olan ortaklığı karşılığı olan sermaye payının ve dolayısıyla mali tablolardaki hata miktarının tespiti amacıyla Kooperatif Ana Sözleşmesi resmi yazı ile talep edilmesine karşın Sayıştay’a gönderilmediği de raporlara yansıyan diğer bulgular arasında yer alıyor. Ayrıca banka hesap ekstreleri Sayıştay’a gönderilmeyen birimler arasında yüksek işlem hacmine sahip olan Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi ve Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi de bulunmaktadır” dedi.

"KARA LEKE"

Polat, “Bilim yuvası olarak uluslararası alanda Türkiye’yi gururla temsil etme potansiyeli olan 9 Eylül gibi köklü bir üniversitenin böyle yönetilmemesi, bu şekilde gündeme gelmemesi gerekir. Sayıştay tarafından ortaya konulan tabloyu kabul etmek kesinlikle mümkün değil ancak kötü yönetimden ziyade kötü yönetimi gölgelemek için Sayıştay müfettişlerini değiştirmeye yönelik çaba içine girilmesi iddiası, üniversite için en büyük kara leke. Tüm kurumlarımızı böyle yönetici ve yönetim anlayışından kurtaracağız” diyerek sözlerini tamamladı.