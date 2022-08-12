CHP’li Purçu: 9 Eylül Hastanesi CHP’lilere yasak

12 Ağustos 2022 Cuma, 12:12

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar’ı CHP’li milletvekillerinin kamu yararını ve toplumun sağlık hakkını gözeten taleplerine karşı geldiğini belirterek eleştirdi.

Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özcan Purçu; “İzmir’in ve İzmirlinin değerlerine saygı duymadan, devletin malını kendi şahsi ganimeti gibi değerlendiren rektör adeta CHP’lilere hastanenin kapılarını kapattı. Vatandaşın sağlık hakkına ve özgürlüğüne karşı yapılan bu kısıtlamayı kabul etmek mümkün değildir. Devlete ait olan bu hastanede her vatandaşın özgürce tedavi görme hakkı vardır. Partizanca hareket ederek hasta seçmenin, insanları ayrıştırmanın, toplumu sağlık üzerinden dahi bölmenin hiçbir faydası yoktur. İlgili Başhekimliklere taleplerin reddedilmesi konusunda talimat verilmiş olması derhal dönülmesi gereken büyük bir yanlıştır. Bunun yanı sıra hiçbir sağlık bürokratının böyle bir talimatla halktan gelen talepleri geri çevirmeye hakkı yoktur. Dokuz Eylül Üniversitesi Türkiye’nin en değerli devlet kurumlarından biridir. Saygınlığı ise dünya çapındadır. Liyakatsız atamalarla itibarsızlaştırılan, içi boşaltılan bu değerlerimize sahip çıkmak ve kamusal düzeni bozan etkenleri ortadan kaldırmak zorundayız” diye konuştu.

“BU NASIL BİR VİCDANSIZLIK”

Halkın sağlığını korumak ve milletvekili olarak vatandaşın yararını gözeten taleplerin reddedildiğine dikkat çeken CHP’li Purçu, “Gözlerini kaybetmek üzere olan bir yavrumuz için Dokuz Eylül Hastanesi’nden randevu almaya çalıştık. Ailesi perişan vaziyette ve kaybedecek hiç vakit kalmamış. Şehir merkezinde de ikamet eden bir aile değil, biz sürekli halkla iç içe olduğumuz için bize hastaneden daha kolay ulaşmışlar. Bizde milletin vekili olarak görevimizi yerine getirmek adına girişimde bulunduk fakat karşılaştığımız manzara içler acısı. Bundan önce de engelli bir çocuğumuzun tedavisi için talepte bulunduk. Ona da yanıt gelmedi. Adeta bir parti temsilcisi niteliği taşıyan Nükhet Hanımla ilgili basına demeç verdiğimiz için, yapılan usulsüzlükleri dile getirdiğimiz için bizden gelen talebe olumsuz yanıt verdiler. Bu nasıl bir vicdansızlıktır. Ortada gözlerini kaybetmek üzere olan 12 yaşında küçük bir kız çocuğu var. Kişisel çıkarlarını devlet ve halkın çıkarlarının önünde tutanlar derhal bulundukları koltukları terk etmelidirler. Eğer Nükhet Hanım görevinden istifa etmiyorsa son bir kaç ay daha koltuğunun tadını çıkartsın. Halkının ve milletinin yanında olan Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde kendisini görevden almayı çok iyi bilir. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi toplumun çıkarları adına hizmet etmekten çıkmış, bazı kişi ve partilerin özel şirketi haline gelmiştir. Biz buna son vereceğiz” ifadelerini kullandı.

REKTÖR BİRÇOK SKANDALLA GÜNDEME GELMİŞTİ

AKP'nin kurucuları arasında yer alan Rektör Nükhet Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ), “adrese teslim kadro”, “mobbing” ve daha birçok tartışma ile gündeme geldiğini belirten Purçu, Hotar’ın DEÜ’nün 2019 yılı Sayıştay denetiminde, 7 enstitü ve yüksek okul yönetimine mevzuata aykırı atamalar yaptığını, Sayıştay denetçilerinin belge ve bilgi talebine ilişkin 40 resmi talebi yanıtsız bıraktığını ve üniversiteyi 117 milyon TL zarara uğrattığının tespit edildiği raporları hatırlattı.