CHP’li Purçu: Millet açım diyor; iktidar şükürsüzlükle suçluyor

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 11:46

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 11:46

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu emeklilerin durumunun iyileştirilmesi için iki adet kanun teklifi verdi. CHP’li Purçu; verdiği bu tekliflerle en düşük emekli aylığının net asgari ücret tutarında olmasını, ayrıca her ay emeklilere net 1000 TL sosyal destek geliri verilmesini istedi. Hayat pahalılığı nedeniyle emeklinin yaşam ile ölüm arasında mücadele verdiğini belirten Purçu, “İktidar tarafından görmezden gelinen emeklilere acilen iyileştirici tedbirler alınma” diye konuştu.

EMEKLİLİK MAAŞI DEĞİL; SEFALET ÜCRETİ

“Türkiye’de yaklaşık olarak 14 milyon emekli bulunmakla birlikte; emeklilerimizin aldıkları maaşlar son derece yetersiz olup; derinleşen ekonomik kriz ile birlikte emekli aylıkları adeta pula çevrilmiştir” diyen CHP’li Purçu, “Türk-iş tarafından Şubat 2023 sonu itibariyle açıklanan açık sınırı 9 bin 425 TL; Yoksulluk sınırı ise 30 bin 700 TL’dir. Açlık sınırının bile 9 bin TL olduğu bir dönemde emekliyi 3500 TL’ye mahkûm etmek; onları adeta ölüme terk etmek demektir. Emekliler kiralarını, faturalarını ödeyememekte, yeterli beslenememektedir; en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz haldedir” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİ TEK BİR ÇAYA BİLE MUHTAÇ BIRAKILDI”

Enflasyonun yüzde 180'lerin üzerinde seyrettiğini ve temel gıda, zorunlu ihtiyaçlardaki fiyat artışlarının her gün yükselmeye devam ettiğini anlatan CHP’Li vekil, “Bu süreçte emeklilerimizi insanca yaşamak istemektedirler. Etin kilosunun 300 TL olduğu günümüzde 3500 TL’ye emekli ne alsın? Kira mı ödesin; para faturalara mı gitsin? Yemek mi yesin? Bu iktidarla et vatandaşa lükstü; emekliye hayal oldu. Artık emekli domates, salatalık alırken bile adet alır oldu. Zincir market kapılarında asılı olan indirimleri takip eder oldu. En sağlıklı gıdalarla beslenmesi gerekirken; kapı kapı indirimleri takip etmek durumuna düşürülen emekliler ısınmak için AVM’lerde, köşe bucaklarda oturarak vakit geçirir oldu. Tek bir çaya bile muhtaç bırakıldı” diye konuştu.

“EMEKLİLER YANA YAKILA SEÇİMİ BEKLİYOR”

Euro 21 liraya, doların da 19 TL’ye yaklaştığını hatırlatan Özcan Purçu, “İktidar ‘ekonomi düzeliyor’ diyor. Emekli feryat ediyor; ‘3500 TL ile gelin geçin geçinebilirsen’ diyor; bakanlar ‘her şey çok güzel, şahlanıyoruz’ diyor. Etin kilosu 300 TL; sütün kilosu 26 TL, beyaz peynir 140 TL. Millet açım diyor; iktidar şükürsüzlükle suçluyor. Aç bıraktığınız emekliler 14 Mayıs sonrası şükredecek; size de yol verecek” ifadelerini kullandı.

En azından emeklilerimize derhal iyileştirme yapılmalı; aylıkları en düşük net asgari ücret tutarına getirilmeli ve aylık gelirleri dışında her ay 1000 TL tutarında sosyal destek geliri almaları sağlanarak emeklilerin mağduriyetlerinin giderilmesi sağlanmalıdır. Seçim sonrası Millet ittifakı gerekeni yapacak ve 14 milyon emeklimizi refaha kavuşturacaktır.”