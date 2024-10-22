CHP’li Tüm: ‘Avrupa'da örgütlenmemiz hızlanıyor’

Yayınlanma: 22.10.2024 - 13:27

Güncelleme: 22.10.2024 - 13:27

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Parti Meclisi Üyesi ve 25. ve 26. dönem Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, Almanya’nın Köln kentini ziyaret etti. Ziyaretinin amacının, CHP örgütleri ve Avrupa'da yaşayan Türklerle düşünce alışverişinde bulunmak olduğunu belirten Tüm, Almanya'da 3.5 milyon Türk kökenli insanın yaşadığını ve bu insanların Türkiye ile Almanya arasındaki bağlarını sürdürdüğünü vurguladı. Mehmet Tüm, çift yurttaşlık konusuna da değinerek, Alman vatandaşlığına geçen Türklerin yeniden Türk vatandaşı olmalarını tavsiye etti. Türkiye ile bağlarını koparmayan bir Türk nüfusunun önemine dikkat çeken Tüm, CHP'nin 2013 yılından itibaren Avrupa'da örgütlenmesini hızlandırdığını ve CHP Avrupa Federasyonu'nun geçen yıl kurulmasının önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

‘CHP TAHRİBATI YENİDEN İNŞA EDECEK’

Tüm, “Yoksulluk ve yasakların artarak devam ettiğini ve mevcut iktidarın laik, demokratik hukuk devleti ilkelerini ve Cumhuriyeti yok ettiğini” söyledi. CHP’nin, “bu tahribatı iktidara geldikten sonra yeniden inşa edeceğini” ifade eden Tüm, geçtiğimiz yerel seçimlerde CHP'nin yüzde 38 oy artışı ile birinci parti olduğunu ve belediye başkanlarının sosyal belediyecilik alanındaki başarılarının halk için bir umut kaynağı oluşturduğunu dile getirdi.

‘CHP ALMANYA’DAKİ YURTTAŞLARI KUCAKLAYACAK’

Türkiye’den Avrupa'ya yönelik yaşanan beyin göçüne ilişkin de konuşan Tüm, “ülkede güvensizlik ve mutsuzluk nedeniyle özellikle akademisyenler ve doktorların yurtdışına gitmek zorunda kaldığını” söyledi. Tüm, göçün temel nedenlerinin ise “hastanelerdeki tehdit ortamı ve iyi eğitim almış gençlerin iktidar yanlılarıyla karşılaştırıldığında iş bulamamalarından” kaynaklandığını belirtti. “AKP’nin particilik, nepotizm ve liyakatsizlik nedeniyle Türkiye'nin büyük bir kayıp yaşadığını, üretim açısından da bu beyin göçünün ülkeyi olumsuz etkilediğini” vurgulayan Tüm, CHP iktidarı ile bu göçü engellemek için hukukun üstünlüğünü yeniden tesis edeceklerini söyledi. Almanya’da 22 CHP birliği ve 4 temsilciliği bulunduğunu sözlerine ekleyen Tüm, dünya genelinde ise 53 birliğin mevcut olduğunu belirtti. Yurtdışı birliklerinin çifte vatandaşlık konusuna da önem vereceğini ve Almanya'da bütün vatandaşları kucaklayacaklarını, ayrım yapmayacaklarını söyledi.