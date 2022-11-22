CHP’li Yıldız: Yap- İşlet- Soy devleti yaptınız siz bu ülkeyi

22 Kasım 2022 Salı, 17:04

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçe görüşmelerinde Bakan Adil Karaismailoğlu’na yüklendi.

“Biz köprüye karşı, yola karşı, havaalanı karşı değiliz. Biz bu köprülerin, yolların, havaalanlarının kaça yapıldığına, nasıl, ne şekilde yapıldığına karşıyız” diyerek sözlerine başlayan Hüseyin Yıldız, “Siz iktidara gelince 26 tane havaalanımız vardı, hepsi bize aitti. İktidara geldikten sonra 2002'de 52'ye çıkardınız havaalanını ve mevcut havaalanlarını da özelleştirdiniz, 52 tane havaalanını da... Yine, yaptığınız havaalanlarının hepsini yap-işlet-devlet modeliyle yaptınız. Sayın Bakanım burada mı? Yirmi yıldan beri hangi otoyolu yaptınız? Hepsini yap-işlet-devlet modeli olarak yaptınız ve geçen de geçmeyen de para ödüyor. Köprüleri yaptınız, bir tane bütçeden yapmadınız, yine yap-işlet-devlet modeliyle yaptınız. Yani şurada "950 milyar yatırım yaptık." diyorsunuz ya Sayın Bakanım, gerçekten merak ediyorum, şu an daha önceki iktidarın yaptığı otoyolların aynısını yaptınız mı?” diye sordu.

“126 KİLOMETREYE 110 LİRA PARA VERİR MİSİNİZ?”

İzmir - Aydın otobanını devletin yaptığını ve 126 kilometrelik yola 7 lira ödediğini akataran CHP’li Yıldız, “Bir de üstelik bir tünel var. Oradan çıkıyorum... Şu an bir yap-işlet-devlet modeliyle 126 kilometre Denizli'ye kadar otoyol ihalesini yaptınız. Değerli arkadaşlar, otoyolun maliyeti 250 milyon euro. Siz o müteahhide geri kaç para ödeyeceksin biliyor musunuz? 1 milyar 450 milyon euro para ödeyeceksiniz. Yani devletin yaptığı yoldan 7 liraya vatandaş geçerken şuan 5,5 euro ödeyecek. 5,5 euro ne demek biliyor musunuz Sayın Bakanım? 110 lira. Ben burada size soruyorum değerli arkadaşlar: Siz 126 kilometreye 110 lira para verip Aydın Kuyucak'tan, Buharkent'den Aydın gelip tekrar geri gider misiniz?” ifadelerini kullandı.

“YAP- İŞLET- SOY DEVLETİ YAPTINIZ SİZ BU ÜLKEYİ”

Yap-işlet-devret modelini ağır dilla eleştiren Yıldız, “Bizim sorunumuz şu: “Yap-işlet-devlet modeli değil ‘yap-işlet-soy devleti’ yaptınız siz bu ülkeyi. 85 milyonun ödediği vergiyi birilerinin rantını yükseltmek için birilerini baypas ediyorsunuz değerli arkadaşlar; üzüldüğümüz nokta bu. Bizim derdimiz... Yoksa yollara karşı, köprülere karşı, havaalanları karşı değiliz. Şimdi, siz aslında 85 milyon vatandaşın ihtiyacına göre iş planlamasını yapmıyorsunuz. Siz, kendi iş adamlarınıza, kendi yandaş müteahhitlerinize iş yaratmak için ihale ediyorsunuz. Neden mi söylüyorum bunu? Söyleyeyim size: 1 milyon 200 bin nüfuslu Aydın şehrinde 2002 yılında söz vermenize rağmen mevcut havaalanını genişletmediniz ama öyle yerlere, 70 bin nüfuslu yerlere de 250 milyon-300 milyon dolar para harcayıp da havaalanı yapıyorsunuz. Siz, geçilmeyen yolları, geçilmeyen köprülere ihtiyaç vesaire değil, o yandaş firmalar iş sağlamak için ihale yapıyorsunuz. Sayın Ulaştırma Bakanına soruyorum, Sayıştay denetiminden söylüyorum: Sadece 9 tane ihalede 19 milyar 735 milyon ihale etmişsiniz. Bu ihaleyi 21/B'de yapmışsınız arkadaşlar. 21/B'nin ne olduğunu biliyorsunuz herhâlde? Olağanüstü hallerde, depremlerde işleme giren bir ihale sistemi ama siz öyle yapmıyorsunuz, siz o 5 yandaş müteahhitleri çağırıyorsunuz, adamlar akşam oturuyor masabaşında, 1 milyarlık, 5 milyar lira işe yazılıyor "Sen 5,5 yaz, sen 3 milyar yaz." diyorlar. Zaten o "5'li çete" değimiz, Genel Başkanımızın "Çete." dediği o firmalar bu işleri aralarında paylaşıyor, fark etmiyor "Bu iş senin, bu iş benim." diye paylaşıyorlar.” diye konuştu.

“BUNUN HESABINI SİZE SORACAĞIZ”

CHP iktidarinda tüm ücretli yolları, köprüleri kamulaştıracaklarını aktaran Hüseyin Yıldız, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi, biz iktidara geldiğimizde bütün otoyolları ve köprüleri kamulaştıracağız değerli arkadaşlar. Zaten adam 1 milyar dolar para yatırmış, şu ana kadar 9 milyar dolarını geri almış. Daha biz bu adama on yedi yıl daha, yirmi yıl daha para ödeyeceğiz. 85 milyon insan, gariban, asgari ücretle çalışan, yoksul, 5.500 lira alan adam 600 lira vergi veriyor ama siz o garibandan, yoksuldan aldığınız o vergileri 5'li çeteye veriyorsunuz. Sayın Bakan, yaptığınız bütün ihalelerde, Devlet Demiryollarında Sayıştayın raporu var. 2021 yılında 4 milyar zarar etmişsiniz, toplam on yılda 23 milyar zarar etmişsiniz. Burada neden zarar ediliyor? Liyakat kullanmadığınız için. Liyakat kullanmadığınız sürece 20 milyar değil, 30 milyarda zarar eder değerli arkadaşlar. Sayın Bakana şunu söylüyoruz: Bu altı ay boyunca bu ihaleleri durdurun, yap-işlet-devret modellerini bitirin, aksi takdirde geldiğimizde bunun hesabını size soracağız”şeklinde konuştu.