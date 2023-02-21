CHP'li Yıldız’dan Soylu'ya: Aydın depreme hazır mı?
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, “Türkiye'deki birçok fay hattının harekete geçtiğini ve önümüzdeki dönem içerisinde birçok depremin yaşanabileceğini işaret etmektedir” diyerek Aydın ilinin hazır olup olmadığı yönünde soru önergesini verdi.
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.
Türkiye'de 11 ilde hissedilen depremlerden sonra deprem uzmanlarının Türkiye'deki birçok fay hattının harekete geçtiğini ve önümüzdeki dönem içerisinde birçok depremin yaşanabileceğini işaret etmesini hatırlatan Yıldız, Aydın’ın depreme hazır olup olmadığı hususunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesini sundu.
Yıldız’ın, Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ise şöyle:
- Aydın ili ve ilçelerinde olası bir depremde kaç acil toplanma alanı bulunmaktadır?
- Aydın ilinde bu acil toplanma alanlarının açık adresleri ve ilçelere göre dağılımı nedir?
- Aydın ili ve ilçelerinde depreme karşı dayanaklık testi Bakanlık tarafından yapıldı mı? Yapıldıysa dayanaklık testi yapılan bina sayısı kaçtır?
- Aydın il merkezi ve ilçelerinde toplamda depreme dayanıklı ve riskli bina sayısı kaçtır?
- Aydın ili ve ilçelerinde kaç adet okul, hastane ve kamu binası olası bir depremde risk kapsamındadır?
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