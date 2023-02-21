CHP'li Yıldız’dan Soylu'ya: Aydın depreme hazır mı?

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 11:30

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 11:30

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Türkiye'de 11 ilde hissedilen depremlerden sonra deprem uzmanlarının Türkiye'deki birçok fay hattının harekete geçtiğini ve önümüzdeki dönem içerisinde birçok depremin yaşanabileceğini işaret etmesini hatırlatan Yıldız, Aydın’ın depreme hazır olup olmadığı hususunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesini sundu.

Yıldız’ın, Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ise şöyle: