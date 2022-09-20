CHP’li Yücel’den Bakan Özer’e: Okula alınmadığı doğru mudur?
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e Van’dan İzmir’in Kemalpaşa ilçesine gelerek eğitim hayatına devam etmek isteyen 11. sınıf öğrencisi Rojin Koç'un kaydının neden yapılmadığını sordu. Yücel, “Lami cimi yok! Bu ayıba son verin, Rojin ve ailesinden özür dileyin. Takipçisiyiz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Van’dan İzmir’in Kemalpaşa ilçesine gelerek 11.sınıf öğrencisi Rojin Koç'u hiçbir okulun kabul etmediği açıkladı.
Sosyal medya hesaıbında Koç ile fotoğraf paylaşan Yücel, Milli Eğiitm Bakanı (MEB) Mahmut Özer ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentur'a "Van’dan İzmir Kemalpaşa’ya gelerek eğitim hayatına devam etmek isteyen 11.sınıf öğrencisi Rojin Koç’un,okul puanı yettiği halde, kasıtlı olarak, Kemalpaşa’da hiçbir okula kaydının yapılmadığı doğru mudur?” diye sordu.
“LAMİ CİMİ YOK!”
Açıklamalarına devam eden “Deniz Yücel, Bu doğruysa, Van’dan İzmir’e gelerek,okumak için çırpınan bir kız çocuğunun eğitim hayatının engellenmesinin gerekçesi nedir?Hani eğitim hakkı anayasal bir haktı ve fırsat eşitliğine inanıyordunuz? Lami cimi yok! Bu ayıba son verin, Rojin ve ailesinden özür dileyin. Takipçisiyiz” diye konuştu.
Sn.Milli Eğt.Bakanı @Mahmut_Ozer1 ve Sn.İl Milli Eğt.Müd. @MucahitYentur Van’dan İzmir Kemalpaşa’ya gelerek eğitim hayatına devam etmek isteyen 11.sınıf öğrencisi Rojin Koç’un,okul puanı yettiği halde, kasıtlı olarak, Kemalpaşa’da hiçbir okula kaydının yapılmadığı doğru mudur? pic.twitter.com/BvF1fsKqZt— Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) September 20, 2022
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