Çiğli Tramvayı teste çıkıyor

Yayınlanma: 12.01.2024 - 10:03

Güncelleme: 12.01.2024 - 10:03

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat ayında hizmete alacağı Çiğli Tramvayı'nda hazırlıklar sürüyor. 15 Ocak 2024 Pazartesi günü, direklerde asılı duran havai hatlara (tellere) elektrik enerjisi verilmeye başlanacak.

SEMRA AKSU CADDESİ’NDE ARAÇ PARKI YASAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri enerji verilecek hatta yüksek voltajda elektrik olacağından can ve mal kaybı yaşamaması için elektrik hatlarına yaklaşılmaması ve herhangi bir nesne aracılığıyla temas edilmemesi konusunda uyarıda bulunuyor. Elektrik verilen hatta test sürüşleri başlayacağı için 15 Ocak 2024 günü Çiğli Tren Garı (Çiğli İZBAN İstasyonu) yanında kalan Semra Aksu Caddesi üzerine araç parkının yapılmaması konusunda da hatırlatma yapıldı.