Çimentoya zam: Bu zammı kabul etmiyoruz

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 11:49

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 11:49

İzmir’de inşaat sektörünün lokomotifi olan ve sektörün hızla geliştiği ilçelerden Torbalı’da hazır beton fiyatlarına yapılan yeni zam tepkiyle karşılandı.

Hazır beton üreticilerinin kendi aralarında anlaşıp fahiş fiyat belirledikleri konusunda ellerinde ciddi belgeler olduğunu ifade eden Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun zamları Rekabet Kurumu’na taşıyacaklarını ifade ederek, “Daha önce bu kartellerin fahiş zamlarına karşı mücadelemizi kazanmıştık. Yine kazanabileceğimizden emin olabilirler” diye konuştu.

İnşaat Meslek Komitesi ile gerçekleştirdiği toplantıda konuşan Olgun, “Hazır beton artı pompa fiyatı Aydın’da 1200 lira, Manisa’da 1250 lira ve Kuşadası’nda 1150 lira iken Torbalı’da 950 liradan 1400 liraya çıktı. 2022 yılında yüzde 64 olarak açıklanan enflasyon oranına rağmen bir önceki yıla göre yüzde 187 zam yapan hazır beton firmaları 2023’de bu oranı daha da yukarı çekmeye başladı. Enflasyonun bir artış katsayısı var. Hazır betondaki artışa bir anlam veremiyoruz. Hazır beton fiyatı 2021 yılında 335 lira iken, 2022 yılında yüzde 187’lik artış ile 950 lira oldu. 2022 yılı Mart ayında 708 lira olan hazır beton fiyatı sadece 10 ayda 2 katı attırarak 1500 lira civarına gelmesi kabul edilemez. Bu artış enflasyonun çok üzerinde bir artış talebidir. Kartelciler geçmiş yıllarda olduğu gibi yine müteahhitlerin belini bükmeye devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.