Çin temsilcisi, Türkiye’nin Suriye'deki varlığı için ‘işgalci güç’ ifadesini kullandı

29 Ekim 2021 Cuma, 04:00

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Viyana’da yapılan ve herhangi bir uzlaşının sağlanamadığı 6. Suriye Anayasa Komitesi toplantısıyla ilgili konsey üyelerine bilgi verdi. Pedersen, hayal kırıklığı yaşansa da hâlâ umudunu kaybetmediğini belirtti. İnsani yardımlardan sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths de yaklaşan kış şartlarının Suriye halkının durumunu olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti. Toplantıya 15 üye ülkenin temsilcisi dışında Suriye, Türkiye ve İran’ın da daimi temsilcileri katıldı.

Çin’in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunu “yasadışı biçimde işgal ettiğini” ileri sürdü. Geng, Türkiye’nin bu ülkeye yönelik yürüttüğü “askeri operasyonları da yasadışı olarak” nitelendirdi. Amerikan’nın Sesi’ne göre Geng, ayrıca Ankara’yı, Alok Su İstasyonu’ndan yapılan su tedariğini kesmekle de suçladı. “Fırat’taki su seviyesi azalmakta ve Alok Su İstasyonu’nun işleyişi sık sık kesintiye uğramaktadır. Bu da su, elektrik ve tarımsal sulama arzını sürdürmeyi zorlaştırmaktadır” diyen Çinli diplomat, “Pekin, Türkiye’yi uluslararası hukuka uymaya, sivilleri korumaya, altyapı operasyonlarını sürdürülmesini sağlamaya ve BM için insani erişimi temin etmeye çağırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Güvenlik Konseyi’nde söz alan Şam yönetiminin yakın müttefiki İran’ın BM Daimi Temsilcisi Majid Takht Ravanch’ın da hedefinde Suriye’deki yabancı askerler vardı. Ravanch isim vermeden Suriye’deki Türkiye ve ABD’nin askeri varlığından duyduğu rahatsızlığı belirterek BM Güvenlik Konseyi’ni, Suriye’deki yabancı askeri unsurların işgalini sonlandırmak için göreve çağırdı. Suriye’nin BM temsilcisi Bassam Sabbagh’dan da Ankara’ya yönelik sert çıkışlar devam etti.

SİNİRLİOĞLU’NDAN TEPKİ

Güvenlik Konseyi’nin Suriye oturumuna katılan Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu yaptığı konuşmada, Türkiye’ye yönelik suçlamalara tepki gösterdi. Suriye temsilcisinin konuşmasına cevap vermeyeceğini, bunun Şam hükümetinin halkına yönelik eylemleri nedeniyle acı çeken milyonlarca Suriyeliye hakaret olduğunu” söyledi. Çin temsilcisinin Türkiye’ye yönelik işgalci suçlamasına atıfla ise “Yaklaşık 9 milyon Suriyeli mülteci Türkiye’nin koruması altında. Bizim uluslararası insani hukuku ihlal edenlerden ders almaya ihtiyacımız yok” yanıtını verdi.

Türkiye, Avrupa Birliği Komisyonu’nun 19 Ekim’de açıkladığı 2021 raporunda ülke raporunda da Suriye’de ilk kez “işgalci güç” olarak tanımlanmıştı.

SİSİ’DEN ŞAM ÇIKIŞI

Bu arada Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile doğrudan görüşmelere hazırlandığı ileri sürülen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal girişimlerine karşı çıktı. Suriye resmi ajanası SANA haberi “Sisi, ülkesinin bölgedeki tarafların Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlal girişimlerini reddettiğini bir kez daha yineledi” ifadeleriyle verdi.