Cinayet 8 yaşındaki çocuğun ifadesiyle ortaya çıktı: Eşini katleden erkeğe istenen ceza belli oldu!

Olay, 21 Aralık 2024’te saat 20.00 sıralarında Aydın- İzmir kara yolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Aydın yönüne giden Rıdvan Buçan yönetimindeki 09 EB 225 plakalı otomobil, bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeyle sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobildeki Derya Buçan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşi Rıdvan Buçan ile çocukları D.B. (8) ise yaralı olarak Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya Buçan’ın cenazesi toprağa verilirken, eşi ve oğlu ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

ÖNCE S İLAH SESİ DUYMUŞ

Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında pedagog eşliğinde ifadesine başvurulan D.B., kazadan bir süre önce otomobilde ilerlerken annesiyle babası arasında yaşanan tartışma sonrası silah sesi duyduğunu, babasının kendisine sesin dışarıdan geldiğini söylediğini ardından da kaza yaptıklarını anlattı. D.B.'nin ifadesi sonrası soruşturmayı derinleştiren ekipler, Buçan'ı gözaltına aldı. Otopsi raporunda ise Derya Buçan'ın başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Rıdvan Buçan'ın otomobille ilerlerken eşini tabancayla başından vurarak öldürdüğü, ardından olayı kaza gibi göstermek için bariyere çarptığı saptandı. Rıdvan Buçan'ın jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Rıdvan Buçan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından 30 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Rıdvan Buçan hakkında Söke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırladı. İddianamede Rıdvan Buçan'ın 'Eşe ve kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'Kendi çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 14 yıldan 21 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame, Söke Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İFADELERE YER VERİLDİ

İddianamede Adli Tıp raporları, sanık ve tanık beyanları ile olay sırasında otomobildeki D.B.'nin ifadelerine yer verildi. D.B.'nin ifadesinde, olay günü otomobili babasının kullandığını, annesinin ön koltukta oturduğunu, babasının elinde siyah bir tabanca gördüğünü, annesinin elinde silah bulunmadığını, patlama sesi duyduktan sonra annesinin bulunduğu taraftan ve ağzından kan geldiğini gördüğünü söylediği belirtildi.

Rıdvan Buçan ise ifadesinde, eşinin koltuğun altından silah çıkararak başına dayayıp ateş ettiğini, engel olamadığını, silahın elinden düşmesi üzerine aldığını, doldur-boşalt yaparken silahın bir el daha ateş aldığını, ardından silahı camdan dışarı attığını ve yaşadığı şokla otoyola girerek kaza yaptığını savundu.

TELEFONUNDA ‘EV YAPIMI SİLAH ARAMASI’ TESPİT EDİLDİ

Otopsi raporunda Derya Buçan'ın trafik kazası sonucu değil, öncesinde baş bölgesinden ateşli silahla vurularak öldüğü, atış mesafesinin en az 40 santimetre olduğu kaydedildi. Savcılık, Rıdvan Buçan'ın telefon incelemesinde olaydan 3 gün önce 'ev yapımı silah' aradığının belirlendiğini, çocuğun beyanlarının intihar iddiasını desteklemediğini ve olay sonrası Buçan'ın sağlık ya da kolluk birimlerine başvurmadığını vurguladı.

İddianamede, Rıdvan Buçan'ın eşini önceden planlayarak öldürdüğü, silahı olaydan önce temin edip otomobile gizlediği ve yolda ilerlerken ateş ettiği değerlendirmesine de yer verildi.