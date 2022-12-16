Cinayet şüphelisi, 'Kaçmaktan yoruldum' diyerek kendisini ihbar etti
Diyarbakır’da, 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili aranan M.Ç. (23), kaçmaktan yorulduğunu belirterek, kendisini polise ihbar etti. M.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi’nde, 11 Ekim 2018’de, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Abdurrahman Kokel (62), Mustafa Çelebi (32) ve Orhan Çınar (32) hayatını kaybetti.
‘Manav cinayeti’ olarak bilinen olaya ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce çalışmalar sürdürülürken, firari M.Ç., kendisini ihbar etti.
TUTUKLANDI
Bulunduğu yeri polise söyleyen M.Ç.'nin, gözaltına alınırken de "Kaçmaktan yoruldum" dediği öğrenildi.
Olayda kullandığı silahlarla yakalanan M.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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