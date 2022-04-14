Çin'de ekonomiyi canlandırmak için hükümetten açıklama
Çin'de çelik vadeli kontratları yatırımcıların koronavirüs vakalarındaki artıştan etkilenen ekonomiyi canlandırmak için hükümetin önlem açıklamasını beklemesiyle dar aralıkta seyretti.
Kabine dün ekonominin yanı sıra salgından etkilenen küçük şirketler ve sektörleri desteklemek için Çin'in mevduat karşılık oranlarını vakitlice düşüreceğini ve diğer politika araçlarını kullanacağını açıkladı.
Shanghai vadeli işlemler borsasında Ekim teslimatlı nervürlü çelik fiyatları yüzde 0.3 artışla ton başına 4,990 yuan (783.80 dolar) seviyesinden işlem gördü.
Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 0.6 artarak ton başına 5,159 yuana (810.35 dolar) yükseldi.
Mayıs vadeli paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 0.4 artarak ton başına 19,740 yuan (3,100.65 dolar) seviyesine yükseldi.
Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan Eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 0.9 gerileyerek ton başına 892 yuana (140.11 dolar) indi.
SteelHome danışmanlık şirketinin verilerine göre demir cevheri spot fiyatları da dün 2 dolar düşerek ton başına 152 doları gördü.
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