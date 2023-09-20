‘Çip buldum’ diyerek 20 milyon lira dolandırdığı iddia ediliyordu: Yeni bir şirket kurduğu ortaya çıktı
Türbülansı önleyen çip yaptığını söyleyerek 20 milyon liradan fazla "yatırım" topladığı iddia edilen Çiğdem İ.'nin 10 gün önce dolandırıcılığa konu Cafa adıyla bir şirket daha kurduğu ortaya çıktı.
Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu olan Çiğdem İ., uçaklarda türbülansı önceden tespit eden Cafa adlı bir tip geliştirdiğini ve bunu Kanadalı bir firmaya sattığını söyleyerek yakın çevresi ve arkadaş ortamından yüzde 30 kâr vaadiyle 20 milyon lira topladığı iddia edildi.
Olay, mağdurlar paralarını alamadıkları için nisanda savcılığa suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıktı. Ancak buna rağmen Çiğdem İ., yeni bir buluşmuş gibi sunduğu Cafa Chip adıyla 11 Eylül 2023'te bir şirket kurdu.
10haber'den Masum Gök'ün haberine göre, Şirketin tek sahibi Çiğdem İ. görülüyor. Ticaret Sicil Gazetesi'nde şirketin amacı hakkında ise şöyle yazılıyor:
"Her türlü sistem, teknoloji ve bilgisayar donanımı ve yazılımı konusunda her türlü işlemle meşgul olmak bilgisayar ağları, Telekom ağları haberleşme sistemleri kablolama ve network kurulumu ve bakım onarım, teknik servis, internet programcılığı ve her türlü internet servisleri, internet üzerinden ses taşıması ürünleri ve bunlarla ilişkin tüm hizmetleri web tasarım web tabanı uygulama yerel ve geniş alan ağları ürün ve tüm ilişkili hizmetleri bilgisayar programcılığı alanında hizmet göstermek..."
Uçaklarda türbülansı önleyen çip yaptığını öne sürerek önce akrabaları ardından da çevresindekileri yatırım vaadiyle 20 milyon liradan fazla dolandırdığı iddia edilen "türbülans vurgunu" davasında ifade veren Çiğdem İ., yatırımcıların özgür iradeleriyle yatırım yapmayı kabul ettiklerini söylemişti.
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