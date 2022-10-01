Çipras, Miçotakis'e yüklendi: 6 üs ve Dedeağaç'ı süresiz olarak ABD'ye bıraktık

01 Ekim 2022 Cumartesi, 12:59

Yunanistan SYRIZA partisi ve ana muhalefet lideri Aleksis Çipras, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aleksis Çipras, son dönemde Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan gerginliğe atıfta bulunarak, "Erdoğan'ın öfke patlamaları karşısında sakin ve kararlı olmamız gerekiyor" dedi.

Çipras, "Oruç Reis'in, Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalar gerçekleştirmesi ve Türkiye-Libya MEB Anlaşması, egemenlik haklarımızı tehdit etti" ifadelerini kullandı.

Çipras, Yunanistan'ın ulusal egemenliğine yönelik "tehditler" karşısında Yunan halkının "birlik" halinde olması gerektiğini söyledi.

MİTAÇOKİS'E TEPKİ GÖSTERDİ

Başbakan Miçotakis'e yüklenen Çipras, "Türk provokasyonları olsa bile bu, muhalefet partilerinin hükümetin dış politikasını sert bir şekilde eleştirmeyecekleri anlamına gelmez" ifadelerini kullandı.

Çipras, Yunanistan'daki ABD üslerine dikkat çekerek, "6 üs ve Dedeağaç'ı süresiz olarak dikkate almadan ABD'ye bıraktık. Böyle bir anlaşmayı taahhütler ve garantiler olmadan yaptığınızda bugün olduğu gibi zor durumda kalırsınız" dedi.

Çipras, herhangi bir tehdit karşısında Yunanistan'ın, müttefiklerinden "askeri güçlerin konuşlanması için bir taahhüt değil, diplomasinin yapılmasının daha uygun olacağını" savundu.

Kendi döneminde Yunanistan'ın, Türkiye'yi "dizginlediğini" ileri süren Çipras, mevcut hükümetin Türkiye ile ilişkilerde "başarısız" olduğunu kaydetti.