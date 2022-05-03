Çocuklarıyla bayramlaşmaya gitti, boşandığı kadını katletti!
Aksaray'da 26 yaşındaki Zeynep Koyun, bayram dolayısıyla 2 çocuğunu görmeye gelen boşandığı erkek Bilal G. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Göğsünden aldığı iki bıçak darbesiyle ağır yaralanan Koyun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, cinayet zanlısı eski eş ise polise teslim oldu.
Olay, saat 14.30 sırlarında Güzelyurt ilçesinde meydana geldi. Bilal G., bayram nedeniyle 7 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğlunu görmek için boşandığı Zeynep Koyun'un birlikte yaşadığı dedesi Cavit Koyun’un evine gitti. Bilal G. ve Zeynep Koyun arasında, iddiaya göre çocukları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bilal G., Koyun'a bıçakla saldırdı. Göğsünden aldığı 2 bıçak darbesiyle yere yığılan Zeynep Koyun, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Güzelyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zeynep Koyun, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Olay yerinden kaçan Bilal G. ise bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Bilal G., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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