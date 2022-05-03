Çocuklarıyla bayramlaşmaya gitti, boşandığı kadını katletti!

03 Mayıs 2022 Salı, 09:35

Olay, saat 14.30 sırlarında Güzelyurt ilçesinde meydana geldi. Bilal G., bayram nedeniyle 7 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğlunu görmek için boşandığı Zeynep Koyun'un birlikte yaşadığı dedesi Cavit Koyun’un evine gitti. Bilal G. ve Zeynep Koyun arasında, iddiaya göre çocukları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bilal G., Koyun'a bıçakla saldırdı. Göğsünden aldığı 2 bıçak darbesiyle yere yığılan Zeynep Koyun, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Güzelyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zeynep Koyun, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olay yerinden kaçan Bilal G. ise bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Bilal G., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.