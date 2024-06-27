Çöken binanın çevresinde yaşayanlar, dehşet anlarını anlattı

İstanbul Bahçelievler’de yıkılan binanın yanındaki binada oturan vatandaşlar, yaşananları anlattı.

İHA
Yayınlanma: 27.06.2024 - 08:02
Çöken binanın çevresinde yaşayanlar, dehşet anlarını anlattı
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Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde 4 katlı bina, kısmen çöktü. Olay nedeniyle yan binalar da hasar gördü. Çevrede yaşayan yurttaşlar, yaşadıkları dehşeti anlattı.

YAN BİNADA DA HASAR OLUŞTU

Çökme nedeniyle kendi evinin de hasar gördüğünü söyleyen Ayhan Taşkın, "Ben hemen yan binada oturuyorum. Bizim binamızda da büyük hasar var. Yatak odası komple gitti. O anda uyuyorduk. Bir gürültü duydum kalktım. Duvar gittiği gibi zor kurtardım çocukları. Çok korktuk. Kapıyı kırdım çocukları yatak odasından çıkarttım" ifadelerini kullandı.

Harun Kolal isimli bir başka yurttaş ise, "Bir gürültü duyduk. Deprem sandık. Camlara çıktık. Binanın çöktüğünü gördük. Tam karşısından bir inşaat çalışması vardı. Vinçler çalışıyordu. Sarsıntısını ana caddeden bile hissediyorduk. Zaten bu binaların hepsi eski" şeklinde konuştu.

Mahallede yaşayan Zeynep Dernek isimli kadın kentsel dönüşüm konusunda çalışma yapılması gerektiğini belirterek, "Bu mahallenin hepsi eski evler. Burada inşaat çalışması var. Evlerimiz sallandı. Kamyon dahi geçse binalarımız sallanıyor" dedi.


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