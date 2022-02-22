Concertgebouw Oda Orkestrası İzmir'de ilk kez sahne aldı

22 Şubat 2022 Salı, 13:46

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hollanda Büyükelçiliği ve ING Türkiye işbirliğiyle Hollanda Concertgebouw Oda Orkestrası İzmirliler ile buluştu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki (AASM) konserde piyanist Gökhan Aybulus’un solistliğinde Mozart’ın sevilen eserleri sunuldu.

ING Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı John T. McCarthy, Hollanda Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, konsolosluk ve diplomatik misyon temsilcilerinin yer aldığı konserde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Sizi İzmir’de ağırlamak bizim için onur ve mutluluk. İzmir’in 8 bin 500 yıllık tarihinde ticaret ve kültürlerarası etkileşim her zaman merkezi bir rol oynadı. İzmir, Akdeniz’in ve Asya’nın farklı bölgelerinden insanların buluştuğu, karıştığı ve birbirini etkilediği bir liman şehri. Ayrıca İzmir birçok sanatçıya, şaire, müz isyene ve filozofa ev sahipliği yaptı. İzmir’de birlikte yaşamanın, doğayla uyumun ve yaratıcılığın ilhamını gösteren destanlar yazıldı, şarkılar bestelendi. Kendi kültürünü yok eden bir toplumun yaşama şansı yoktur. Sanattan uzaklaşan bir toplum yok olmaya mahkûmdur. O nedenle kültürü şehrimizin kalkınmasının tam da merkezine koyuyoruz” dedi.