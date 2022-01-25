Çorlu tren faciası davasında 9. duruşma: Adalet yerini bulsun!

25 Ocak 2022 Salı, 11:05

Tekirdağ Çorlu’da 2018’de yaşanan tren kazasına ilişkin davanın dokuzuncu duruşması başladı.



Tren faciasında 14 yaşındaki kızını, 2 kız kardeşini ve 5 aylık yeğenini kaybeden Zeliha Güvenç Bilgin, duruşma öncesinde; “Onları ihmallere kurban verdim ama bu adalete onları kurban vermeyeceğim. Adalet yerini bulacak. Adalet rayların altından çıkacak" dedi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de 25 kişinin ölümü ve 300’ü aşkın kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan tren kazasına ilişkin davanın dokuzuncu duruşması Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Duruşmaya; tutuksuz sanıklar Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk katıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar da duruşmayı takip etti. Daha sonra başka bir ilde görevlendirilen Bakım Müdürü Turgut Kurt duruşmaya katılmadı. Kurt’u, duruşmada avukatı temsil etti.

Duruşma öncesi Bulvar Yolu Santral Işıklar bölgesinde toplanan grup, ellerindeki dövizlerle slogan atarak duruşmanın yapıldığı Çorlu Halk Eğitim Merkezi önüne geldi. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da destek verdi.

"ADALET YERİNİ BULACAK"

ANKA'dan Ferhat Akgün'ün haberine göre; duruşma salonu önünde elinde TCDD Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Uygun, TCDD 1. Bölge Bakım Sorumlusu Mümin Karasu’nun fotoğraflarının olduğu dövizi taşıyan ve kazada 14 yaşındaki kızını, iki kız kardeşini ve beş aylık yeğenini kaybeden Zeliha Güvenç Bilgin, “Ben evladım Bihter’i kardeşlerin Derya, Emel’i; yeğenim Beren’i… Belki onları ihmallere kurban verdim ama bu adalete onları kurban vermeyeceğim. Adaletlerini sonuna kadar arayacağım. Kimse korunmayacak, gerçek sorumlular yargılanacak. Bunlar gelecek, kimse korunmayacak. Adalet yerini bulacak. Adalet rayların altından çıkacak. Kimse susturamayacak” dedi.

Duruşmaya girenlerin HES kodu kontrolü yapıldı, katılımcıların salonda sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde oturmaları sağlandı.