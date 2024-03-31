Çorum'da seçimi kim kazandı? Çorum Belediye başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Çorum yerel seçim sonuçları....
31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Çorum'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Çorum yerel seçim sonuçları....
Çorumlular 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Çorum'da seçimi hangi aday kazandı?
ÇORUM BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, AKP'den Halil İbrahim Aşgın, İYİ Parti'den Ahmet Ertekin, YRP'den Yaşar Anaç, Saadet Partisi'nden Faruk Cıdık, DEM Partiden ise Ümit Küçükbayatlı başkan adayı olarak aday gösterildi.
ÇORUM'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?
Çorum 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
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