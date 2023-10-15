Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Çorum'un İskilip ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.E.T'nin (17) kullandığı traktör, Örübağ köyünde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki ablası Ayşenur T. (20), sağlık ekiplerince İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ayşenur T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sivas'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi
- Naci Görür'den Bolu depremine ilişkin açıklama
- Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme!
- Güney ve Doğu bölgelerimizde kuvvetli yağış riski
- Tıp fakültelerinden kaçış...
- 'Anayasa'ya aykırı!
- Özdağ'dan Davutoğlu'na zehir zemberek sözler
- Partinin yeni ismi belli oldu
- Toz taşınımı, yağış, rüzgar...
- Anaokuluna mescit zorunluluğu