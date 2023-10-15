Çorum'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yayınlanma: 15.10.2023 - 16:26

Güncelleme: 15.10.2023 - 16:26

Alınan bilgiye göre, Y.E.T'nin (17) kullandığı traktör, Örübağ köyünde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki ablası Ayşenur T. (20), sağlık ekiplerince İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ayşenur T. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.