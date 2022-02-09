Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman yüksek doğalgaz faturalarına çözümü böyle buldu!
Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, basın toplantısında yüksek doğalgaz faturaları ile ilgili soruya, “Sobanın yanında 26 derecede oturduğumuz yerde kedi gibi uyukluyorduk. Böyle bir sıcaklık yok. Yani evde atletle dolaşmamız gerekmiyor. Üşümeyecek kadar üzerimizde bir şey olsun" yanıtını verdi.
Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman dün düzenlendiği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kahraman, şunları söyledi:
“Oda sıcaklıklarımızı 22 derecede tutabilirsek kullanmadığımız odaları 18 derece gibi bir sıcaklık yapabilirsek doğal gazı en verimli şekilde kullanmış olacağız diye düşünüyoruz.
Bizim konfor sıcaklığımız çok yüksek. Biz sobanın yanından kalkmış gelmişiz. Sobanın yanında oturduğumuz zaman 26 derecede, kedi gibi uyukluyorduk orada. O rahatlığı biz istiyoruz ki aynı o konfor sıcaklıkta oturalım. Böyle bir sıcaklık yok. Bu zaten sağlık açısından da uygun değil.
Şimdi Avrupa’da, Amerika’da konfor sıcaklık 22 derece bizim de bütün mühendislik hesaplarımızda oturma odalarında 22 derece, mutfakta 18 derece, banyoda 26 derece bunu bu şekilde hesaplar kabul ederiz.
Buradaki 22 derece kombideki suyun sıcaklığı değil. Oda sıcaklığı 22 santigrat derece. Yani evde atletle dolaşmamız gerekmiyor. Üşümeyecek kadar üzerimizde bir şey olsun.
Ama bunu şu tür bir soru da geliyor bize. Ben kombinin ayarını hiç değiştirmedim. Ben hala 40’ta yakıyorum. Geçen ay bana 400 TL geldi bu ay 600 TL. Tabi geçen ay 400 TL. Bu ay 600 TL gelecek. Kombinin ayarını siz değiştirmeseniz de hava soğudukça kombi daha fazla yanmaya devam edecek. Bunu da kontrollü bir şekilde kullanacağız.”
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