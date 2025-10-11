CSO’da bakanlık destekli ‘haremlik’ konser: Kadınlar çalacak, kadınlar dinleyecek

Ankara’da bulunan CSO Ada Konser Salonu, “Haremlik” bir konsere ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yaşama geçirilecek konserde Ankara Kadın Orkestrası, yalnızca kadınlara özel konser verecek. Orkestranın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımların birinde temel prensiplerini açıkladığı görüldü.

İktidar, Türkiye genelinde sanatçılara çeşitli yollarla baskı uygulamaya devam ediyor. Sahne gösterileri kapsamında müzisyenlere açılan soruşturmalar, sabah saatlerinde uyuşturucu testi için evinden alınan sanatçılar gündemde yerini korurken hangi etkinliklerin iktidardan destek gördüğü Ankara'da düzenlenecek bir etkinlikle ortaya çıktı. Başkentteki CSO Ada Konser Salonu, “Haremlik” bir konsere ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yaşama geçirilecek konserde Ankara Kadın Orkestrası, 2-3 Kasım tarihlerinde CSO’da konser verecek. CSO’nun sosyal medya hesabında paylaşılan afişin açıklamasında “yalnızca kadınlara özel” olacağı özellikle belirtilen konser, yurttaşların da yoğun tepkisini çekti. Paylaşımın altına yapılan yorum yapan bazı yurttaşlar, “Kamu kurum ve kuruluşları cinsiyet, dil ve dine dayanarak ayrımcılık yapamaz” tepkisini gösterdi.

‘HELAL DAİRE’

Sadece kadınların çalıp kadınların dinleyeceği konserin sponsorlarında bakanlığın yanı sıra CSO ve HERDEM Derneği de yer aldı. Konserin niçin 'haremlik' düzenlendiği merak konusu olurken orkestranın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımların birinde temel prensiplerini açıkladığı görüldü. Paylaşımda yer alan görselde, “Etkinliklerimizi, belirli bir hassasiyet ve sınır çizgisini koruyarak hem müzisyenlerimizin hem de seyircilerimizin mahremiyetine riayet ederek helal daire içinde gerçekleştiriyoruz” ifadeleri yer aldı.

Görselin açıklamasında da orkestranın “Helal daire” kapsamında nelere özen gösterdiği anlatıldı. Bu metinde de, “Konserlerimizde veya provalarımızda vokallerimizin sesini kesinlikle paylaşmamaya, bunun dışında enstrüman odaklı veya samimi paylaşımlarımızda belirli kaideleri gözetmeye özen gösteriyoruz” denildi.