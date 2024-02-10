Cumartesi Anneleri 985’inci kez toplandı: 'Mehmet Nezir Duman' nerede?

Yayınlanma: 10.02.2024 - 13:41

Güncelleme: 10.02.2024 - 13:53

Cumartesi Anneleri’nin gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle başlattıkları eylem 985’inci haftasında bugün Galatasaray Meydanı’nda yapıldı.

Mehmet Nezir Duman’ın akıbetinin sorulduğu basın açıklamasını Cumartesi Anneleri adına İnsan Hakları Vakfı’ndan Ümit Efe okudu. Açıklamada “Bu hafta, kaybedilişinin 31’inci yılında Mehmet Nezir Duman’ı unutmadık demek ve onu anmak için bir araya geldik. 29 yaşındaki 7 çocuk babası Mehmet Nezir Duman, İdil’de yaşıyordu. Defalarca evine kolluk tarafından baskın yapılmış ve gözaltına alınarak işkence görmüştü. Taksi şoförlüğü yapan Duman, 12 Şubat 1993 tarihinde Midyat’a yolcu götürdü. Ertesi gün Midyat’tan İdil’e dönerken, Tepeköy yol ayrımında silahlı dört kişi tarafından aracı durduruldu ve Nezir kaçırıldı” denildi.

‘ETKİN SORUŞTURMA YAPILMADI’

Efe açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

“2005’te Nezir’in eşi Azime Duman Dargeçit Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu. Söz konusu başvuru için yetkisizlik kararı veren savcılık, dosyayı İdil Cumhuriyet Savcılığı’na gönderdi. Ancak İdil Cumhuriyet Başsavcılığı zamanaşımı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. 2009’da baba Ali Duman, İdil Cumhuriyet Başsavcılığı’na yeniden başvurdu. Ancak, savcılık etkin soruşturma yapmak yerine 2 Haziran 2009 tarihinde ‘aynı olay hakkında mükerrer soruşturma yapılamaz’ diyerek kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.”

‘ZAMANAŞIMI KARARLARINI KALDIRIN’

Efe açıklamasını “985’inci haftamızda yargı makamlarına sesleniyoruz. Zaman, suçu perdelemenin aracı olarak kullanılamaz. Nezir Duman dosyasında verilen tüm zamanaşımı kararlarını kaldırın. Etkin bir soruşturma ve kovuşturma yürüterek gerçeği ortaya çıkarın, adaleti sağlayın. Kaç yıl geçerse geçsin, Mehmet Nezir Duman için, tüm kayıplarımız için, adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz” diyerek sonlandırdı.