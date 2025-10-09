Cumartesi Anneleri'nin eyleminde avukat Murat Çelik'i darbederek gözaltına alan 5 polisin ilk duruşması görüldü

İstanbul Beyoğlu’nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri’nin 8 Temmuz 2023 tarihindeki eyleminde avukat Murat Çelik darbedilerek ve ters kelepçe takılarak gözaltına alınmıştı.

Murat Çelik’in avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na çok sayıda dilekçe yazarak dava açılmasını zorunlu kılacak düzeyden fazla delile ulaşıldığını belirtmişti. Kimlikleri saptanan polisler ve amirleri hakkında işkence ve kötü muamele, hakaret ve kişiyi özgürlüğünden yoksun kılma suçlarından kamu davası açılmasını talep etmişti.

Savcılık, 15 Nisan 2025’te iddianameyi tamamladı. Amir İlhan Ç. ve Ali H. ile memur Burak Mehmet Ç., Fatih A. ve Zahir K.'ye dava açtı. Savcılık polislerin 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. İddianameyi İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi kabul etti.

İkisi amir toplam beş polis hakkında "zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması" ve "kasten yaralama" suçlarından açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ VE İSTANBUL BAROSU DAVAYA KATILDI

Çelik avukatlarıyla birlikte duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmayı İstanbul Barosu, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Çağdaş Hukukçular Derneği, Avukat Hakları Grubu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı temsilcileri ile birçok avukat takip etti. Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu’nun davaya katılma talebi kabul edildi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 18 ŞUBAT’A ERTELENDİ

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, 5 polis hakkında zorla getirme talebinin reddine karar verdi. Bir sonraki duruşma 18 Şubat 2026 saat 10.30’a ertelendi.